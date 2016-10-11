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У центрі Луцька напали на валютника і забрали сумку з грішми

У центрі Луцька напали на валютника і забрали сумку з грішми
У валютника у центрі Луцька невідомі поцупили сумку з грішми.

Про це «ВолиньUA» стало відомо з власних джерел.

Грабіжники напали на валютника посеред білого дня, орієнтовно 16 години дня.

Як повідомляють очевидці, зловмисники зникли з місця події на авто на іноземній реєстрації.

Деталі - згодом.

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Теги: напад, гроші, валютник
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Коментарі 2
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А валютою торгувати в Україні можна?
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десь не так давно була стаття про те, що на волині немає жодного валютника))))))
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