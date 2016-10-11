У центрі Луцька напали на валютника і забрали сумку з грішми
Сьогодні, 17:21
У валютника у центрі Луцька невідомі поцупили сумку з грішми.
Про це «ВолиньUA» стало відомо з власних джерел.
Грабіжники напали на валютника посеред білого дня, орієнтовно 16 години дня.
Як повідомляють очевидці, зловмисники зникли з місця події на авто на іноземній реєстрації.
Деталі - згодом.
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Про це «ВолиньUA» стало відомо з власних джерел.
Грабіжники напали на валютника посеред білого дня, орієнтовно 16 години дня.
Як повідомляють очевидці, зловмисники зникли з місця події на авто на іноземній реєстрації.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А валютою торгувати в Україні можна?
десь не так давно була стаття про те, що на волині немає жодного валютника))))))
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