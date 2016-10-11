У центрі Луцька напали на валютника і забрали сумку з грішми





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Грабіжники напали на валютника посеред білого дня, орієнтовно 16 години дня.



Як повідомляють очевидці, зловмисники зникли з місця події на авто на іноземній реєстрації.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У валютника у центрі Луцька невідомі поцупили сумку з грішми.Про це « ВолиньUA » стало відомо з власних джерел.Грабіжники напали на валютника посеред білого дня, орієнтовно 16 години дня.Як повідомляють очевидці, зловмисники зникли з місця події на авто на іноземній реєстрації.Деталі - згодом.

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