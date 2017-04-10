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У селі на Волині заасфальтували вдвічі вужчу дорогу

У селі на Волині заасфальтували вдвічі вужчу дорогу
Водії чи пасажири, яким не вперше доводиться вирушати в сторону Бужан Горохівського району, обминають тамтешню дорогу.

Самим бужанівцям і жителям тих населених пунктів, їхати до яких треба ще й за Бужанами, ніяк не обійтися, щоб не потрястися по тамтешніх ямах. У райцентрі ж людям потрібно потрапити у лікарню, в аптеки, на роботу, на ринок і за субсидіями, - пише Волинь-нова.

Щоправда, нещодавно дорогу стали ремонтувати.

Дивлячись, як одна з луцьких фірм, керуючись власними рішеннями, старанно взялася за роботу, люди зраділи неабияк. Мовляв, нарешті хоча б в’їхати у село можна буде по нормальній дорозі. Трохи здивувалися, зауваживши, що для асфальтового покриття готується лише половина вщент розбитої соші. Думали, через день-два така ж приємна доля чекає і решту її ширини.

Але ні. Лише половиною тепер можна їхати. Інша – якою була, такою й залишилася. На цю тему одні бужанівці спершу жартували, інші нарікали на таке вирішення проблеми бездоріжжя.

Помирили всіх оптимісти, які, мабуть, пригадали березневе повідомлення заступника міністра регіонбуду Лева Парцхаладзе про те, що «з вересня цього року на українських автодорогах почнуть ставити мітки за євростандартом: кожна смуга стане вужчою на півметра, а вивільнену ширину траси віддадуть велосипедистам або громадському транспорту».

І хоч ремонт дороги у Бужанах мало уподібнився такому рішенню можновладців, однак, схоже, його реалізація почалася саме з Бужан на Горохівщині. Відповідно до схеми співфінансування, всього за 800 тисяч гривень, скерованих із обласного, районного і сільського бюджетів, замість 218-ти заасфальтували аж 516-ть метрів дороги обласного значення сполученням Берестечко – Ржищів.

Крім того, за цю суму ощадливі українці вмудрилися засипати відсівом ями на 650-ти метрах дороги, яка стелиться з Бужан до Ржищева.

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Теги: дороги, ремонт, гроші
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