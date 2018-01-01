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2 серпня на Волині: гортаючи календар

2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження краснописець Кирило Ткачов (на фото).

Також день народження святкують старший інспектор сектору комунікації ГУНП у Волинській області Анна Павловська та підприємець Сергій Лавренюк.

Вітаємо його, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Ілля та Іван.

Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку.

2 серпня вшановують пам’ять святого пророка Іллі – одного з найбільших пророків Старого Завіту. За свою полум’яну ревність пророк Ілля був узятий на небо живим на вогненній колісниці (на фото).

2 серпня 1990-го Патріарх Московський Алексій ІІ здійснив візит до Луцька.

Служив у кафедральному соборі Святої Трійці, закликав до активної протидії УАПЦ та висловив думку, що українське національне відродження «несе загрозу» цілісності української нації.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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