В уряді анонсували підвищення пенсій





Як повідомив віце-прем`єр-міністр Павло Розенко, йдеться про людей, які мають великий трудовий стаж, але отримували маленьку зарплату, - пише



Для цього потрібно внести зміни до законодавства, які вже розробив Кабмін, а далі все залежатиме від наявності грошей у Пенсійному фонді. Розмір підвищення не назвали.



Нагадаємо, пенсійна реформа діє з жовтня минулого року. Відтоді пенсії перерахували для 10 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір доплат склав 560 гривень. А з липня мінімальна пенсія зросла і становить 1435 гривень.



Раніше Розенко анонсував підвищення мінімальної зарплати до 4200 грн. Наразі цей розмір становить 3723 грн.

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