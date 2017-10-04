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В уряді анонсували підвищення пенсій

В уряді анонсували підвищення пенсій
Наступний етап підвищення пенсій може відбутися вже цього року.

Як повідомив віце-прем`єр-міністр Павло Розенко, йдеться про людей, які мають великий трудовий стаж, але отримували маленьку зарплату, - пише ТСН.

Для цього потрібно внести зміни до законодавства, які вже розробив Кабмін, а далі все залежатиме від наявності грошей у Пенсійному фонді. Розмір підвищення не назвали.

Нагадаємо, пенсійна реформа діє з жовтня минулого року. Відтоді пенсії перерахували для 10 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір доплат склав 560 гривень. А з липня мінімальна пенсія зросла і становить 1435 гривень.

Раніше Розенко анонсував підвищення мінімальної зарплати до 4200 грн. Наразі цей розмір становить 3723 грн.

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Теги: пенсія, уряд
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