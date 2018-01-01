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У роботі Facebook стався збій

У роботі Facebook стався збій
У роботі популярної соціальної мережі Facebook 3 серпня о 19.00 стався технічний збій, внаслідок якого вона кілька хвилин не працювала в США, Японії, Індії, Бразилії та країнах Європи, зокрема, в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Найбільше скарг від користувачів було з приводу наступних проблем: 37% - зображення, 31% - додатки, 30% - повний збій роботи», - йдеться в повідомленні.

Наразі проблеми вже усунуто і соціальна мережа працює нормально.


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Теги: Facebook, збій
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