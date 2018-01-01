У роботі Facebook стався збій





Про це повідомляє



«Найбільше скарг від користувачів було з приводу наступних проблем: 37% - зображення, 31% - додатки, 30% - повний збій роботи», - йдеться в повідомленні.



Наразі проблеми вже усунуто і соціальна мережа працює нормально.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У роботі популярної соціальної мережі Facebook 3 серпня о 19.00 стався технічний збій, внаслідок якого вона кілька хвилин не працювала в США, Японії, Індії, Бразилії та країнах Європи, зокрема, в Україні.Про це повідомляє Укрінформ «Найбільше скарг від користувачів було з приводу наступних проблем: 37% - зображення, 31% - додатки, 30% - повний збій роботи», - йдеться в повідомленні.Наразі проблеми вже усунуто і соціальна мережа працює нормально.

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