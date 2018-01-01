У Києві внаслідок моторошної аварії водій згорів живцем

У Києві сталася смертельна аварія: автомобіль Mercedes загорівся, в результаті водій загинув.Дорожньо-транспортна пригода трапилась в ніч на понеділок, 6 серпня, повідомляють Вартові.Еспресо.У Голосіївському районі посеред ночі Mercedes злетів з дороги, перекинувся і загорівся.Як розповідає свідок подій, ще до того, як авто спалахнуло, він намагався витягнути непритомного водія, проте самостійно не зміг та покликав співробітників поліції охорони, які знаходились неподалік. Однак, полум'я вдалося приборкати лише рятувальникам ДСНС. Водій згорів у своєму автомобілі.