У Києві внаслідок моторошної аварії водій згорів живцем
Сьогодні, 09:31
У Києві сталася смертельна аварія: автомобіль Mercedes загорівся, в результаті водій загинув.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась в ніч на понеділок, 6 серпня, повідомляють Вартові.Еспресо.
У Голосіївському районі посеред ночі Mercedes злетів з дороги, перекинувся і загорівся.
Як розповідає свідок подій, ще до того, як авто спалахнуло, він намагався витягнути непритомного водія, проте самостійно не зміг та покликав співробітників поліції охорони, які знаходились неподалік. Однак, полум'я вдалося приборкати лише рятувальникам ДСНС. Водій згорів у своєму автомобілі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась в ніч на понеділок, 6 серпня, повідомляють Вартові.Еспресо.
У Голосіївському районі посеред ночі Mercedes злетів з дороги, перекинувся і загорівся.
Як розповідає свідок подій, ще до того, як авто спалахнуло, він намагався витягнути непритомного водія, проте самостійно не зміг та покликав співробітників поліції охорони, які знаходились неподалік. Однак, полум'я вдалося приборкати лише рятувальникам ДСНС. Водій згорів у своєму автомобілі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві внаслідок моторошної аварії водій згорів живцем
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку на 6 серпня
Сьогодні, 09:00
Скільки коштує підготовка дитини до школи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:30