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Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО

Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Концерт на головній сцені фестивалю "Бандерштат-2018" в останній день дійства став яскравим фіналом, який надовго запам'ятають відвідувачі.

Організатори потурбувалися, аби фестивальники "не розслаблялися" до самого кінця "Бандерштату". Тож у третій день запланували соковиту музичну програму. Чи не найбільша кількість гостей "підтягнулася" до головної сцени, звідки ще з 17 години долинали звуки виступу самобутнього рок-гурту "MOTANKA".

З кожним наступним гуртом концерт набирав обертів та заманював все більше прихильників драйву. На сцену вийшли "Жадан і Собаки", які своїми шаленими ритмами та глибоким текстами запалювали народ на неймовірні танці. Ніби навмисно, аби трохи остудити жар фестивальників, випав легесенький дощик, який, втім, не розігнав натхненних танцюристів. Опісля в небі розтягнулася яскрава веселка.

В перервах, поки гурти налаштовували музичні інструменти, на сцені з'являлися незмінні ведучі фестивалю - Вікторія Жуковська та М'яч Дредбол, які активно спілкувалися із публікою.

За кілька хвилин на сцену вийшли "чорти волохаті" з гурту "KARNA", які вдарили справжній прикарпатський рок. Тут вже публіка зовсім не стримувала емоцій. Тим часом, даруючи неймовірні краєвиди замку на тлі вогняного сонця, на фестивальне поле поволі опускалася темрява.

Переодстаннім гуртом, який виступив на головній сцені, стали драйвові та водночас ліричні хлопці із гурту "Без Обмежень".
Соліст Сергій Танчинець на сцені, оповитій димом, виглядав дуже яскраво та навіть дещо містично. Музиканти наповнили вуха та серця фестивальників романтичним роком.

Яскравим фінальним акордом концерту стали рокери із досвідом із гурту "Друга Ріка".

Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО
Запальні танці та шалені ритми: яскравий фінал «Бандерштату». ФОТО

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Теги: Бандерштат, фестиваль, концерт, третій день, хедлайнер
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