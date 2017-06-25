У Луцьку нарешті відсвяткують День молоді

Лучан запрошують яскраво відсвяткувати Міжнародний день молоді.Незабутні емоції від холі-фесту, участь у танцювальному флешмобі та видовищне фаєр-шоу обіцяють провести під час Міжнародного дня молоді, - зазначають організатори.Дійство відбудеться у неділю, 12 серпня, на Театральному майдані Луцька. Захід стартує о 16:00.Розпочнуть дійство з танцювального флешмобу, який для всіх охочих проведуть танцівники My Jump Dance School. Продовжать святкування яскравим холі-фестивалем, де лучани «оновлять» свій зовнішній вигляд, обкидавши один одного яскравими фарбами. До слова, учасники флешмобу отримають пакетик фарби безкоштовно, зареєструвавшись за посиланням https://goo.gl/t2rvGk.Музичний настрій створять гурти «The West Wind» та «Lost by time». Танцювальні номери демонструватимуть «My Jump Dance School». Після живого концерту для молоді гратимуть кращі діджеї Луцька. Лучан запрошують «відриватись на повну» в центрі міста з 21:00 до 22:00 гратимуть в центрі міста.Завершать святкування видовищним фаєр-шоу.Впродовж дня на Театральному майдані проводитимуть розіграші призів.Нагадаємо, що свято двічі переносили. Вперше завадили провести дійство погодні умови. Вдруге проведення заходу скасували через дні жалоби у Луцьку. У зв’язку з цим, організатори приурочили дійство до Міжнародного дня молоді, який святкують 12 серпня.Ідею Міжнародного дня молоді запропонували в 1991 році у Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Ініціативу підтримали 17 грудня 1999 року на 54 сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у резолюції № «A/RES 54/120 I» («Політика та програми, що залучають молодь»). Таким чином, 12 серпня проголосили Міжнародним днем молоді.