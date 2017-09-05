Відвідувачів «ART JAZZ 2018» розважатимуть три покоління музикантів
Сьогодні, 21:25
Музична програма Міжнародного джазового фестивалю «ART JAZZ 2018» не перестане дивувати поціновувачів музики та джазової атмосфери.
Про це повідомили організатори фесту.
Першого дня, 25 серпня, відвідувачів замку Любарта розважатимуть представники проекту трьох поколінь музикантів з Туреччини та України, які виконують класичний блюз – «Kyiv All Stars Blues Band».
Макс Таврічєский - вокал, гітара, губні гармоніки. Крім постійних турів по країні в якості людини-оркестру з унікальним репертуаром в більш ніж 400 композицій є фронтменом гурту Kyiv All Stars Blues Band.
Денис Сидоренко - барабанщик, довгий час грав музику за кордоном, виграв два престижних конкурси, а на даний момент є постійним учасником групи "Дощ", однієї з найстаріших блюзових команд України.
Костянтин Тихонов - бас гітарист, незмінний учасник дніпровського колективу Bullet Blues Band.
У програмі колективу весь спектр жанру, від Дельти Міссісіпі і чиказького блюзу до сучасного блюзу, фанку, бугі і навіть джазових стандартів.
Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
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Про це повідомили організатори фесту.
Першого дня, 25 серпня, відвідувачів замку Любарта розважатимуть представники проекту трьох поколінь музикантів з Туреччини та України, які виконують класичний блюз – «Kyiv All Stars Blues Band».
Макс Таврічєский - вокал, гітара, губні гармоніки. Крім постійних турів по країні в якості людини-оркестру з унікальним репертуаром в більш ніж 400 композицій є фронтменом гурту Kyiv All Stars Blues Band.
Денис Сидоренко - барабанщик, довгий час грав музику за кордоном, виграв два престижних конкурси, а на даний момент є постійним учасником групи "Дощ", однієї з найстаріших блюзових команд України.
Костянтин Тихонов - бас гітарист, незмінний учасник дніпровського колективу Bullet Blues Band.
У програмі колективу весь спектр жанру, від Дельти Міссісіпі і чиказького блюзу до сучасного блюзу, фанку, бугі і навіть джазових стандартів.
Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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