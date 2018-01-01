Аварія у Луцьку: Peugeot в'їхало у маршрутку
Сьогодні, 11:19
У Луцьку легковик Peugeot протаранив маршрутку.
Аварія трапилась у п'ятницю, 10 серпня, на вулиці Чернишевського, - інформує Патрульна поліція у Telegram.
В ДТП ніхто не постраждав.
Зазначається, що на водійка Peugeot не дотрималась безпечної дистанції та швидкості руху, внаслідок чого здійснила зіткнення із маршруткою.
Автомобілі отримали механічні пошкодження.
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Аварія трапилась у п'ятницю, 10 серпня, на вулиці Чернишевського, - інформує Патрульна поліція у Telegram.
В ДТП ніхто не постраждав.
Зазначається, що на водійка Peugeot не дотрималась безпечної дистанції та швидкості руху, внаслідок чого здійснила зіткнення із маршруткою.
Автомобілі отримали механічні пошкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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