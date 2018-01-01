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Аварія у Луцьку: Peugeot в'їхало у маршрутку

Аварія у Луцьку: Peugeot в'їхало у маршрутку
У Луцьку легковик Peugeot протаранив маршрутку.

Аварія трапилась у п'ятницю, 10 серпня, на вулиці Чернишевського, - інформує Патрульна поліція у Telegram.

В ДТП ніхто не постраждав.

Зазначається, що на водійка Peugeot не дотрималась безпечної дистанції та швидкості руху, внаслідок чого здійснила зіткнення із маршруткою.

Автомобілі отримали механічні пошкодження.

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Теги: аварія, Луцьк, маршрутка
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