Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході

Сергій Цепух.



Про це повідомили у штабі ООС, передає



Нагадаємо, трагедія трапилася у ніч на 10 серпня.



Боєць чергував на спостережному пункті. Куля потрапила йому в обличчя.



Загиблий мав звання солдат.



«Велике горе спіткало нашу родину. Загинув ще один Герой України, рідний племінник мого чоловіка. Сергій був лікарем, рятував. А себе не зміг уберегти. Порядна та чесна молода душа вже з Богом. Слава Героям», - написала у Facebook родичка загиблого Лариса Цепух.



На малій батьківщині бійця оголосили триденну жалобу.



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