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Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході

Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході
Поблизу Мар'їнки від кулі снайпера загинув волинянин Сергій Цепух.

Про це повідомили у штабі ООС, передає Gazeta.ua.

Нагадаємо, трагедія трапилася у ніч на 10 серпня.

Боєць чергував на спостережному пункті. Куля потрапила йому в обличчя.

Загиблий мав звання солдат.

«Велике горе спіткало нашу родину. Загинув ще один Герой України, рідний племінник мого чоловіка. Сергій був лікарем, рятував. А себе не зміг уберегти. Порядна та чесна молода душа вже з Богом. Слава Героям», - написала у Facebook родичка загиблого Лариса Цепух.

На малій батьківщині бійця оголосили триденну жалобу.
Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході

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Теги: волинянин, ООС, АТО, Донбас, Схід, смерть
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