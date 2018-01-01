Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході
Сьогодні, 13:31
Поблизу Мар'їнки від кулі снайпера загинув волинянин Сергій Цепух.
Про це повідомили у штабі ООС, передає Gazeta.ua.
Нагадаємо, трагедія трапилася у ніч на 10 серпня.
Боєць чергував на спостережному пункті. Куля потрапила йому в обличчя.
Загиблий мав звання солдат.
«Велике горе спіткало нашу родину. Загинув ще один Герой України, рідний племінник мого чоловіка. Сергій був лікарем, рятував. А себе не зміг уберегти. Порядна та чесна молода душа вже з Богом. Слава Героям», - написала у Facebook родичка загиблого Лариса Цепух.
На малій батьківщині бійця оголосили триденну жалобу.
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Про це повідомили у штабі ООС, передає Gazeta.ua.
Нагадаємо, трагедія трапилася у ніч на 10 серпня.
Боєць чергував на спостережному пункті. Куля потрапила йому в обличчя.
Загиблий мав звання солдат.
«Велике горе спіткало нашу родину. Загинув ще один Герой України, рідний племінник мого чоловіка. Сергій був лікарем, рятував. А себе не зміг уберегти. Порядна та чесна молода душа вже з Богом. Слава Героям», - написала у Facebook родичка загиблого Лариса Цепух.
На малій батьківщині бійця оголосили триденну жалобу.
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