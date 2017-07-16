Лучан кличуть на «халявну» екскурсію
Сьогодні, 10:55
У Луцьку відбудеться безкоштовна екскурсія до Музею історії Луцького братства.
Про це повідомили у центрі туристичної інформації та послуг.
Екскурсія відбудеться 12 серпня.
Зустріч 15.50 на Братському мостові.
"Пізнавально буде! Приходьте самі і друзів запрошуйте", - кажуть організатори.
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Про це повідомили у центрі туристичної інформації та послуг.
Екскурсія відбудеться 12 серпня.
Зустріч 15.50 на Братському мостові.
"Пізнавально буде! Приходьте самі і друзів запрошуйте", - кажуть організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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