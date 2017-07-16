Лучан кличуть на «халявну» екскурсію





Про це повідомили у центрі туристичної інформації та послуг.



Екскурсія відбудеться 12 серпня.



Зустріч 15.50 на Братському мостові.



"Пізнавально буде! Приходьте самі і друзів запрошуйте", - кажуть організатори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться безкоштовна екскурсія до Музею історії Луцького братства.Про це повідомили у центрі туристичної інформації та послуг.Екскурсія відбудеться 12 серпня.Зустріч 15.50 на Братському мостові."Пізнавально буде! Приходьте самі і друзів запрошуйте", - кажуть організатори.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію