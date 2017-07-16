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Лучан кличуть на «халявну» екскурсію

Лучан кличуть на «халявну» екскурсію
У Луцьку відбудеться безкоштовна екскурсія до Музею історії Луцького братства.

Про це повідомили у центрі туристичної інформації та послуг.

Екскурсія відбудеться 12 серпня.

Зустріч 15.50 на Братському мостові.

"Пізнавально буде! Приходьте самі і друзів запрошуйте", - кажуть організатори.

Лучан кличуть на «халявну» екскурсію

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Теги: екскурсія, історія
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