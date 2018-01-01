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Зробити сюрприз може кожен: закликають привітати доньку волинського Героя

Зробити сюрприз може кожен: закликають привітати доньку волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

15 серпня святкуватиме одинадцятиріччя Анастасія Ліщина. Вона є донькою Ліщини Андрія Васильовича. Його життя обірвалося зовсім рано, на 32 році. 19 червня 2016 року біля села Новоселівка-2 Донецькій області він отримав тяжке поранення від підриву його бойової машини на фугасній міні. Помер 20 червня 2016 р. в 66-му військовому шпиталі міста Покровськ, що на Донеччині, від тяжких поранень.

Указом Президента України № 421/2016 від 29 вересня 2016 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Донька Героя навчатиметься вже у 6 класі. У школі їй до вподоби такі предмети як: математика, англійська мова та фізкультура. Вона обожнює спорт, а саме, катання на велосипеді та роликах.

У майбутньому Анастасія хоче обрати собі професію масажиста. Дівчина любить песиків та котиків, які живуть у неї вдома, а ще там живуть пухнасті, маленькі хом’ячки.

За сприяння волонтерів наша іменинниця побувала за кордоном. Їй дуже сподобалося море у сонячній Болгарії. А ще отримала безліч позитивних вражень у Польщі та Австрії. Мріє побачити історичні споруди, музеї, площі, а особливо, мальовничі сади у Лондоні. Красуня полюбляє музику. Найбільше їй подобається творчість співака Melovinа.

У вільний час Настя дивиться пригодницький мультик «Крижане серце», що розповідає про королівство Арендейл. Там їй подобається головна героїня Ельза.

Анастасія каже, що у житті бере приклад зі своєї мами, яка у неї найкраща, найдобріша і яку вона дуже сильно любить та у всьому її слухає. Дівчинка розповіла, що їм із мамою допомагають найближчі родичі. Настуня та її старша сестричка Вікуся слухаються маму і теж їй завжди допомагають. Дівчинка щиро мріє, щоб війна вже закінчилась!

Мама Інна додає, що вдячні за будь-яку допомогу, а також за підтримку, яка в більшості надходить від волонтерів. А для доні найбільш актуальним є одяг, взуття, та обладнання для школи.

Анастасія буде дуже рада новим знайомствам та спілкуванню з іншими однолітками, тому адресу для листування та привітань усім бажаючим можуть надати у приват.

Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/15/lishina.htm

Інформація для благодійників: Анастасія Ліщина – невдовзі 11 років (15.08.2007). Горохівський р-н. Зріст: 137; Розмір взуття: 35.

Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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