Зробити сюрприз може кожен: закликають привітати доньку волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.15 серпня святкуватиме одинадцятиріччя. Вона є донькою. Його життя обірвалося зовсім рано, на 32 році. 19 червня 2016 року біля села Новоселівка-2 Донецькій області він отримав тяжке поранення від підриву його бойової машини на фугасній міні. Помер 20 червня 2016 р. в 66-му військовому шпиталі міста Покровськ, що на Донеччині, від тяжких поранень.Указом Президента України № 421/2016 від 29 вересня 2016 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Донька Героя навчатиметься вже у 6 класі. У школі їй до вподоби такі предмети як: математика, англійська мова та фізкультура. Вона обожнює спорт, а саме, катання на велосипеді та роликах.У майбутньому Анастасія хоче обрати собі професію масажиста. Дівчина любить песиків та котиків, які живуть у неї вдома, а ще там живуть пухнасті, маленькі хом’ячки.За сприяння волонтерів наша іменинниця побувала за кордоном. Їй дуже сподобалося море у сонячній Болгарії. А ще отримала безліч позитивних вражень у Польщі та Австрії. Мріє побачити історичні споруди, музеї, площі, а особливо, мальовничі сади у Лондоні. Красуня полюбляє музику. Найбільше їй подобається творчість співака Melovinа.У вільний час Настя дивиться пригодницький мультик «Крижане серце», що розповідає про королівство Арендейл. Там їй подобається головна героїня Ельза.Анастасія каже, що у житті бере приклад зі своєї мами, яка у неї найкраща, найдобріша і яку вона дуже сильно любить та у всьому її слухає. Дівчинка розповіла, що їм із мамою допомагають найближчі родичі. Настуня та її старша сестричка Вікуся слухаються маму і теж їй завжди допомагають. Дівчинка щиро мріє, щоб війна вже закінчилась!Мама Інна додає, що вдячні за будь-яку допомогу, а також за підтримку, яка в більшості надходить від волонтерів. А для доні найбільш актуальним є одяг, взуття, та обладнання для школи.Анастасія буде дуже рада новим знайомствам та спілкуванню з іншими однолітками, тому адресу для листування та привітань усім бажаючим можуть надати у приват.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/15/lishina.htm– невдовзі 11 років (15.08.2007). Горохівський р-н. Зріст: 137; Розмір взуття: 35.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.