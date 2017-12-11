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У Польщі в лікарні повісився українець

У Польщі в лікарні повісився українець
У Польщі в міській лікарні Ольштина повісився 59-річний громадянин України.

За словами місцевих ЗМІ, українець не мав страхування і боявся депортації в Україну, - пише Польське радіо.

За інформацією видання «Gazeta Olsztyńska», громадянин України був госпіталізований у день, коли він на полі заміняв свого брата. Унаслідок нещасного випадку на роботі чоловіку розчавило таз. У лікувальному закладі він провів декілька днів.

Трагедія сталася уранці. Українець повісився у палаті для хворих. У лікарні він зрозумів, що не має страхування, а наслідком цього можуть бути великі фінансові витрати на лікування та депортація на батьківщину.

Правоохоронці допитали персонал лікарні. Ніхто з працівників закладу не знає, що могло стати причиною самогубства українця. Про смерть чоловіка повідомлено Посольство України у Польщі.

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Теги: Польща, українець, самогубство
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