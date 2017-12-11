У Польщі в лікарні повісився українець





За словами місцевих ЗМІ, українець не мав страхування і боявся депортації в Україну, - пише



За інформацією видання «Gazeta Olsztyńska», громадянин України був госпіталізований у день, коли він на полі заміняв свого брата. Унаслідок нещасного випадку на роботі чоловіку розчавило таз. У лікувальному закладі він провів декілька днів.



Трагедія сталася уранці. Українець повісився у палаті для хворих. У лікарні він зрозумів, що не має страхування, а наслідком цього можуть бути великі фінансові витрати на лікування та депортація на батьківщину.



Правоохоронці допитали персонал лікарні. Ніхто з працівників закладу не знає, що могло стати причиною самогубства українця. Про смерть чоловіка повідомлено Посольство України у Польщі.

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