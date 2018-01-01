На джазовому фесті у Луцьку виступить інтернаціональний квартет

Чудовий мікс країн Польща-Румунія-Україна під час фестивалю «Art Jazz 2018» відвідувачам подарують «Andrzej Kowalski Quartet», які виконують джаз, насичений елементами електронної музики та року.Про це повідомили організатори.Склад:Анджей Ковальські — гітара;Тарас Баковський — саксофон;Іон Вірлан — контрабас;Адам Вайджік — перкусія;— гітарист та композитор, що отримав престижні нагороди на музичних конкурсах Azoty Tarnów Jazz Contest 2014, Макрорегіональому Конкурсі Джазової Імпровізації в Коніні 2015 та RCK Pro Jazz 2017. В 2015 році Анджей отримав стипендію на літнє навчання в Музичному Коледжі Berklee, Бостон, США. Крім того, брав участь в музичних майстеркласах видатних музикантів Майка Стерна (Mike Stern), Дейва Лібмана(Dave Libman) та Девіда Доружки (David Doruzka).- саксофоніст та композитор, лауреат Міністра культури та національної спадщини. Тарас теж неодноразо здобував нагороди на міжнародних музичних конкурсах, у тому числі перше місце в конкурсі "Нові імена України" в Києві. В портфоліо музиканта -співпраця з багатьма видатними музикантами, серед яких Френк Паркер (Frank Parker), Майкл Боуі (Michael Bowie, Вітольд Рек (Vitold Reki) та Маркус Стрикленд (Marcus Strickland).Іон Вірлан - контрабасист, що закінчив Національну консерваторію в Бухаресті та Академію музики. Кароля Ліпинського у Вроцлаві. Він виступав на найвідоміших фестивалях джазової музики в Румунії, таких як джазовий фестиваль "Сібіу" та джазовий фестиваль "Тімішоара".- барабанщик, випускник Державної музичної школи II ступіня в Познані. Учасник навчальних курсів та семінарів Павела Качмарчика (Paweł Kaczmarczyk), Кшиштофа Градзюка (Krzysztof Gradziuk) та Дерріка Макензі (Derrick McKenzie). Лауреат багатьох нагород на конкурсах джазової музики. Адам здобув перший приз на Pro Jazz VIII RCK вскладігурту “Izotop“, перший приз на XIII Hanza Jazz Festiwal та нагороду на Blue Note Poznań Competition 2017 з гуртом “Follow Dices”