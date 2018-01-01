Латинський джаз звучатиме у Луцьку
Сьогодні, 18:15
Під час фестивалю “ART JAZZ” буде спекотно від міксу джазу, латинських і афро-кубинських ритмів, сальси та класичної музики у виконанні "The Cuban Latin Jazz" та особливої гості Yaremi Кordoz.
Талановита співачка народилася в Гавані. Оточена музикою з раннього віку, Яремі закінчила музичну консерваторію в столиці Куби, де вивчала класичну гітару та вокал, - повідомили організатори.
У портфоліо кубинки - співпраця з культовими зірками “Buena Vista Social Club”. Яремі ототожнює себе з традиційною кубинською музикою, а її улюблені жанри - Сон, Тімба та Сальса.
В репертуарі "The Cuban Latin Jazz" чітко відчувається коріння Куби, носієм якого є насамперед лідер гурту, контрабасист Роланд Абреу.
Музикант народився у місті Гавана і жив там, доки йому не виповнилося 20 років. Сьогодні на своїй другій батьківщині - Польщі - він творить, експериментує і тішить слухачів, додаючи до улюбленого музичного стилю часточку свого гарячого кубинського серця.
Поруч із контрабасом в «The Cuban Latin Jazz» органічно звучать саксофон, піаніно, перкусія та конґи.
Склад гурту:
Роланд Абреу (Roland Abreu) – контрабас
Тарас Баковський (Taras Bakovskyi) – саксофон
Павєл Кукула (Paweł Kukuła) – фортепіано
Домінік Яске (Dominik Jaske) – перкусія
Яремі Кордоз (Yaremi Кordoz)- вокал
Нагадаємо, традиційний фестивалю «Art Jazz» відбудеться 25-26 серпня в Замку Любарта.
Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
Організатори: Луцький джаз клуб, БФ "Співдружність-Волинь" та ГО "Принцип". Під патронатом Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.
Партнери: Луцька міська рада, Страхова компанія PZU Україна, «Kromberg s Schubert» , «Арарат», «Data Group», ,Волинська обласна філармонія, мережа ломбардів «Діамантовий дім», за підтримки: К&К group.
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Талановита співачка народилася в Гавані. Оточена музикою з раннього віку, Яремі закінчила музичну консерваторію в столиці Куби, де вивчала класичну гітару та вокал, - повідомили організатори.
У портфоліо кубинки - співпраця з культовими зірками “Buena Vista Social Club”. Яремі ототожнює себе з традиційною кубинською музикою, а її улюблені жанри - Сон, Тімба та Сальса.
В репертуарі "The Cuban Latin Jazz" чітко відчувається коріння Куби, носієм якого є насамперед лідер гурту, контрабасист Роланд Абреу.
Музикант народився у місті Гавана і жив там, доки йому не виповнилося 20 років. Сьогодні на своїй другій батьківщині - Польщі - він творить, експериментує і тішить слухачів, додаючи до улюбленого музичного стилю часточку свого гарячого кубинського серця.
Поруч із контрабасом в «The Cuban Latin Jazz» органічно звучать саксофон, піаніно, перкусія та конґи.
Склад гурту:
Роланд Абреу (Roland Abreu) – контрабас
Тарас Баковський (Taras Bakovskyi) – саксофон
Павєл Кукула (Paweł Kukuła) – фортепіано
Домінік Яске (Dominik Jaske) – перкусія
Яремі Кордоз (Yaremi Кordoz)- вокал
Нагадаємо, традиційний фестивалю «Art Jazz» відбудеться 25-26 серпня в Замку Любарта.
Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
Організатори: Луцький джаз клуб, БФ "Співдружність-Волинь" та ГО "Принцип". Під патронатом Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.
Партнери: Луцька міська рада, Страхова компанія PZU Україна, «Kromberg s Schubert» , «Арарат», «Data Group», ,Волинська обласна філармонія, мережа ломбардів «Діамантовий дім», за підтримки: К&К group.
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