Латинський джаз звучатиме у Луцьку

Під час фестивалю “ART JAZZ” буде спекотно від міксу джазу, латинських і афро-кубинських ритмів, сальси та класичної музики у виконанні "The Cuban Latin Jazz" та особливої гостіТалановита співачка народилася в Гавані. Оточена музикою з раннього віку, Яремі закінчила музичну консерваторію в столиці Куби, де вивчала класичну гітару та вокал, - повідомили організатори.У портфоліо кубинки - співпраця з культовими зірками “Buena Vista Social Club”. Яремі ототожнює себе з традиційною кубинською музикою, а її улюблені жанри - Сон, Тімба та Сальса.В репертуарі "The Cuban Latin Jazz" чітко відчувається коріння Куби, носієм якого є насамперед лідер гурту, контрабасистМузикант народився у місті Гавана і жив там, доки йому не виповнилося 20 років. Сьогодні на своїй другій батьківщині - Польщі - він творить, експериментує і тішить слухачів, додаючи до улюбленого музичного стилю часточку свого гарячого кубинського серця.Поруч із контрабасом в «The Cuban Latin Jazz» органічно звучать саксофон, піаніно, перкусія та конґи.Склад гурту:Роланд Абреу (Roland Abreu) – контрабасТарас Баковський (Taras Bakovskyi) – саксофонПавєл Кукула (Paweł Kukuła) – фортепіаноДомінік Яске (Dominik Jaske) – перкусіяЯремі Кордоз (Yaremi Кordoz)- вокалНагадаємо, традиційний фестивалю «Art Jazz» відбудеться 25-26 серпня в Замку Любарта.