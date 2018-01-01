На Волині знешкодили 6 снарядів часів Другої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 16:37
У Ковельському районі місцеві мешканці виявили 6 снарядів часів Другої світової війни. Усе знайдене піротехніки знищили.
Детонування відбулося 20 серпня, – повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
Місцеві мешканці села Добове Ковельського району у лісі поблизу виявили 3 артснаряда калібрів 82 мм, 122 мм, 152 мм, 1 мінометну міну калібром 82 мм та 1 ручну гранату.
Піротехніки знешкодили на спеціально відведеному майданчику, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили.
Також під час копання ставка у селі Гредьки Ковельського району знайшли 10-ти кілограмову авіабомбу.
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Волинській області закликає громадян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».
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Детонування відбулося 20 серпня, – повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
Місцеві мешканці села Добове Ковельського району у лісі поблизу виявили 3 артснаряда калібрів 82 мм, 122 мм, 152 мм, 1 мінометну міну калібром 82 мм та 1 ручну гранату.
Піротехніки знешкодили на спеціально відведеному майданчику, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили.
Також під час копання ставка у селі Гредьки Ковельського району знайшли 10-ти кілограмову авіабомбу.
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Волинській області закликає громадян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 16:37