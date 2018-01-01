На Волині знешкодили 6 снарядів часів Другої світової війни. ФОТО





Детонування відбулося 20 серпня, – повідомили у



Місцеві мешканці села Добове Ковельського району у лісі поблизу виявили 3 артснаряда калібрів 82 мм, 122 мм, 152 мм, 1 мінометну міну калібром 82 мм та 1 ручну гранату.



Піротехніки знешкодили на спеціально відведеному майданчику, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили.



Також під час копання ставка у селі Гредьки Ковельського району знайшли 10-ти кілограмову авіабомбу.



Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Волинській області закликає громадян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі місцеві мешканці виявили 6 снарядів часів Другої світової війни. Усе знайдене піротехніки знищили.Детонування відбулося 20 серпня, – повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.Місцеві мешканці села Добове Ковельського району у лісі поблизу виявили 3 артснаряда калібрів 82 мм, 122 мм, 152 мм, 1 мінометну міну калібром 82 мм та 1 ручну гранату.Піротехніки знешкодили на спеціально відведеному майданчику, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили.Також під час копання ставка у селі Гредьки Ковельського району знайшли 10-ти кілограмову авіабомбу.Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Волинській області закликає громадян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію