вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині знешкодили 6 снарядів часів Другої світової війни. ФОТО

На Волині знешкодили 6 снарядів часів Другої світової війни. ФОТО
У Ковельському районі місцеві мешканці виявили 6 снарядів часів Другої світової війни. Усе знайдене піротехніки знищили.

Детонування відбулося 20 серпня, – повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.

Місцеві мешканці села Добове Ковельського району у лісі поблизу виявили 3 артснаряда калібрів 82 мм, 122 мм, 152 мм, 1 мінометну міну калібром 82 мм та 1 ручну гранату.

Піротехніки знешкодили на спеціально відведеному майданчику, а прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили.

Також під час копання ставка у селі Гредьки Ковельського району знайшли 10-ти кілограмову авіабомбу.

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Волинській області закликає громадян при виявленні вибухонебезпечних предметів повідомляти за номером «101» або «102».
На Волині знешкодили 6 снарядів часів Другої світової війни. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: снаряд, Волинь, знешкодження, рятувальник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську за найкращу вишиванку подарують путівку в Париж
Сьогодні, 17:15
Стир судноплавний, або Подорож луцькою Амазонкою. ФОТО
Сьогодні, 16:52
На Волині знешкодили 6 снарядів часів Другої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 16:37
Школярки, які на Волині напилися до втрати свідомості, вживали вино
Сьогодні, 16:19
Луцька дитяча поліклініка отримала обладнання, яке зменшить черги
Сьогодні, 16:18
Схожі новини
На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів минулих воєн. ФОТО На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів минулих воєн. ФОТО
07 травень, 20:01
На Волині відкопали три снаряди часів Другої світової війни. ФОТО На Волині відкопали три снаряди часів Другої світової війни. ФОТО
27 червень, 15:50
У селі на Волині горів дерев'яний будинок. ФОТО У селі на Волині горів дерев'яний будинок. ФОТО
02 травень, 15:59
На Волині горів пасажирський поїзд На Волині горів пасажирський поїзд
19 квітень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На березі Стиру у Луцьку знесли «квартал халабуд». ФОТО
Сьогодні, 17:16
 0
У Нововолинську за найкращу вишиванку подарують путівку в Париж
Сьогодні, 17:15
 0
Стир судноплавний, або Подорож луцькою Амазонкою. ФОТО
Сьогодні, 16:52
 0
На Волині знешкодили 6 снарядів часів Другої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 16:37
 0
Школярки, які на Волині напилися до втрати свідомості, вживали вино
Сьогодні, 16:19
 0
Медіа
відео
1/8