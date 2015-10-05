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Вчені виявили на Місяці лід

Вчені виявили на Місяці лід
Астрономи виявили невеликі ділянки льоду на Місяці, які згодом могли б стати джерелом води для людей.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Guardian.

Ознаки замороженої води в районі північного та південного полюсів Місяця знайшли вчені за допомогою даних з індійського космічного апарату «Чандраян-1.» Більша частина льоду була знайдена поблизу південного полюсу Місяця навколо скупчення кратерів, а на півночі ділянки льоду виявилися більш ізольованими, як стверджує Шуай Лі з Гавайського інституту геофізики та планетології.

Також науковці виявили, що ділянки льоду схильні утворюватися там, де температура поверхні ніколи не піднімається вище -163 градусів. Однак, не лише температура впливала на заморожування води: лише 3,5% ділянок, що були у тіні, містили ознаки льоду.

Згідно з доповіддю в працях Proceedings of the National Academy of Science, це відкриття стало першим справжнім доказом існування льоду на поверхні Місяця.

«Ці льодові відкладення можуть бути використані як сировинна база у майбутньому вивченні Місяця», – підсумували автори.


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Теги: цікаво, космос
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