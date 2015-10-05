Вчені виявили на Місяці лід





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Ознаки замороженої води в районі північного та південного полюсів Місяця знайшли вчені за допомогою даних з індійського космічного апарату «Чандраян-1.» Більша частина льоду була знайдена поблизу південного полюсу Місяця навколо скупчення кратерів, а на півночі ділянки льоду виявилися більш ізольованими, як стверджує Шуай Лі з Гавайського інституту геофізики та планетології.



Також науковці виявили, що ділянки льоду схильні утворюватися там, де температура поверхні ніколи не піднімається вище -163 градусів. Однак, не лише температура впливала на заморожування води: лише 3,5% ділянок, що були у тіні, містили ознаки льоду.



Згідно з доповіддю в працях Proceedings of the National Academy of Science, це відкриття стало першим справжнім доказом існування льоду на поверхні Місяця.



«Ці льодові відкладення можуть бути використані як сировинна база у майбутньому вивченні Місяця», – підсумували автори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Астрономи виявили невеликі ділянки льоду на Місяці, які згодом могли б стати джерелом води для людей.Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Guardian.Ознаки замороженої води в районі північного та південного полюсів Місяця знайшли вчені за допомогою даних з індійського космічного апарату «Чандраян-1.» Більша частина льоду була знайдена поблизу південного полюсу Місяця навколо скупчення кратерів, а на півночі ділянки льоду виявилися більш ізольованими, як стверджуєз Гавайського інституту геофізики та планетології.Також науковці виявили, що ділянки льоду схильні утворюватися там, де температура поверхні ніколи не піднімається вище -163 градусів. Однак, не лише температура впливала на заморожування води: лише 3,5% ділянок, що були у тіні, містили ознаки льоду.Згідно з доповіддю в працях Proceedings of the National Academy of Science, це відкриття стало першим справжнім доказом існування льоду на поверхні Місяця.«Ці льодові відкладення можуть бути використані як сировинна база у майбутньому вивченні Місяця», – підсумували автори.

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