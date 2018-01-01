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Електрика ринкам, причали та «латання» міськради: у Луцьку «роздадуть» гроші з ремонтів доріг

Електрика ринкам, причали та «латання» міськради: у Луцьку «роздадуть» гроші з ремонтів доріг
У Луцьку під час чергової сесії міської ради хочуть внести низку змін до бюджету міста.

Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що планують на 1,6 мільйона гривень зменшити кошти на капітальний ремонт доріг.

Із них на розроблення проектно-технічної документації на підключення до електромережі та приєднання до електрики ринків «Центральний» та «Завокзальний» витратять 228 тисяч гривень та земельний податок – 72 тисячі.

«Сьогодні ринки підключені до Горгута (Горгут Володимир Михайлович – перший заступник голови правління Волинської обласної спілки споживчих товариств, – ред.), і Горгут їх тероризує. Треба, щоб у КП «Луцькі ринки» був договір з обленерго», - сказав депутат Сергій Була. Натомість Тарас Шляхтич наголосив, що ринку не мало би бути поблизу замку, а натомість його підключають окремо до електрики.

57 тисяч дадуть на придбання ліжок і постілі у школу №27, 170 тисяч – на створення інклюзивно-ресурсного центру 165 тисяч – спортшколі №2 на закупівлю сітки і фарбування стін стадіону, на капітальний ремонт пристані у центральному парку – 300 тисяч, 38 тисяч – на поточний ремонт фасаду будівлі міськради, 30 тисяч – на встановлення блискавкозахисту на музичній школі імені Фредеріка Шопена.

Окрім того, 75 тисяч заберуть із проведення благоустрою та віддадуть на ремонт зупинки «Братський міст».

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Теги: ринок, Луцьк, Луцькрада, депутат
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