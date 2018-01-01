На «Ягодині» українець хотів провезти авто на саморобних «бляхах»

Мешканець Закарпаття виготовив реєстраційний номер до автомобіля, подібний до реєстраційних знаків постійної реєстрації Німеччини, і намагався за ним ввезти в Україну автомобіль OPEL VECTRA.Волинські митники виявили підробку, а ще – дійсний тимчасовий транзитний номер Республіки Польща на посту Ягодин, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Як виявилося, чоловік придбав авто у Німеччині і зняв його з реєстрації. Отримавши транзитний номерний знак Республіки Польща, після проходження митного контролю у Дорохуську, замінив його на підроблений, але ідентичний за цифровим значенням знак постійної реєстрації ФРН.Відповідно до статті 381 Митного Кодексу України громадянам дозволяється з метою транзиту ввозити транспортні засоби особистого користування за умови їх письмового декларування і внесення на рахунок органу доходів і зборів грошової застави. Застава обчислюється в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів з метою вільного обігу. Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, постійно зареєстровані у відповідних органах іноземної держави. Добре знаючи ці норми, але не маючи наміру сплачувати заставу, громадянин вдався до протизаконних маніпуляцій.Унаслідок автомобіль вартістю 149 тис грн вилучено на склад митниці до рішення суду про притягнення порушника до відповідальності за ст.. 472 Митного кодексу України. Санкція статті - штраф у розмірі 100 відсотків вартості транспортного засобу та його конфіскація.