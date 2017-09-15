Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 18:29
Тридцять другий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у середу, 22 серпня.
У ньому ви прочитаєте:
«Дорослі ігри з дитячими гойдалками». Майданчики робив Дмитрук, а платили фірмі Товстенюка.
«Ростемо ж ми, гей!» На розі вулиць Лесі Українки та Кривий Вал у Луцьку хочуть втулити багатоповерхівку. Під офіси і магазини.
«Він мав будувати, а пішов захищати Україну». У Володимирі-Волинському провели в останню путь Героя.
«Прокуратуру Волині очолив Віктор Швидкий». Представляти нового керівника до Луцька приїздив генпрокурор Юрій Луценко. Пресу не запрошували.
Які дороги відремонтують на Волині: повний перелік.
Тижневик друкує програму святкування Дня Незалежності України у Луцьку, рейтинг шкіл Луцька за результатами тестів ЗНО.
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте придбати газету. Вона вже у продажу за акційною ціною – 1 гривня за примірник.
А тому, хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.
Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з вересня 2018 року:
на 1 місяць – 6,19 грн;
на 3 місяці – 16,87 грн;
до кінця року – 21,83 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ньому ви прочитаєте:
«Дорослі ігри з дитячими гойдалками». Майданчики робив Дмитрук, а платили фірмі Товстенюка.
«Ростемо ж ми, гей!» На розі вулиць Лесі Українки та Кривий Вал у Луцьку хочуть втулити багатоповерхівку. Під офіси і магазини.
«Він мав будувати, а пішов захищати Україну». У Володимирі-Волинському провели в останню путь Героя.
«Прокуратуру Волині очолив Віктор Швидкий». Представляти нового керівника до Луцька приїздив генпрокурор Юрій Луценко. Пресу не запрошували.
Які дороги відремонтують на Волині: повний перелік.
Тижневик друкує програму святкування Дня Незалежності України у Луцьку, рейтинг шкіл Луцька за результатами тестів ЗНО.
Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте придбати газету. Вона вже у продажу за акційною ціною – 1 гривня за примірник.
А тому, хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.
Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з вересня 2018 року:
на 1 місяць – 6,19 грн;
на 3 місяці – 16,87 грн;
до кінця року – 21,83 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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