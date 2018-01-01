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У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста

У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста
Луцькі муніципали склали адмінпротокол на чоловіка, який розвів багаття на вулиці Дубнівській.

Про це департамент муніципальної варти повідомляє на свої сторінці у Facebook.

Відомо, що чоловік розпалив вогнище поблизу організації "Луцькавтодор".

"Посеред білого дня, як ні в чому не бувало, він вирішив спалити зілля у себе на городі, однак це заборонено Правилами благоустрою міста Луцька", - пишуть муніципали.

Тепер порушнику за свої протиправні дії доведеться сплатити штраф.

У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста
У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста

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Теги: вогонь, багаття, муніципали, Луцьк, штраф
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