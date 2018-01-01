У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста
Сьогодні, 13:01
Луцькі муніципали склали адмінпротокол на чоловіка, який розвів багаття на вулиці Дубнівській.
Про це департамент муніципальної варти повідомляє на свої сторінці у Facebook.
Відомо, що чоловік розпалив вогнище поблизу організації "Луцькавтодор".
"Посеред білого дня, як ні в чому не бувало, він вирішив спалити зілля у себе на городі, однак це заборонено Правилами благоустрою міста Луцька", - пишуть муніципали.
Тепер порушнику за свої протиправні дії доведеться сплатити штраф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це департамент муніципальної варти повідомляє на свої сторінці у Facebook.
Відомо, що чоловік розпалив вогнище поблизу організації "Луцькавтодор".
"Посеред білого дня, як ні в чому не бувало, він вирішив спалити зілля у себе на городі, однак це заборонено Правилами благоустрою міста Луцька", - пишуть муніципали.
Тепер порушнику за свої протиправні дії доведеться сплатити штраф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Вусенко вітає волинян з Днем Незалежності України!
Останні новини
На курорті під час шторму зник хлопчик
Сьогодні, 13:55
У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста
Сьогодні, 13:01
Їли на швидкість, котили, вирізьблювали квіти: на Волині влаштували кавунові розваги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:43
У Луцьку просять прибрати з вулиці автівку-розвалюху
Сьогодні, 11:50