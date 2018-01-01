У Луцьку чоловік розвів багаття посеред міста

Луцькі муніципали склали адмінпротокол на чоловіка, який розвів багаття на вулиці Дубнівській.Про це департамент муніципальної варти повідомляє на свої сторінці у Facebook.Відомо, що чоловік розпалив вогнище поблизу організації "Луцькавтодор"."Посеред білого дня, як ні в чому не бувало, він вирішив спалити зілля у себе на городі, однак це заборонено Правилами благоустрою міста Луцька", - пишуть муніципали.Тепер порушнику за свої протиправні дії доведеться сплатити штраф.