У Луцьку на гарячому спіймали продавців алкоголю. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.



Продавець магазину «Продукти», свідомо порушуючи рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів», продала слабоалкогольний виріб.



На порушницю склали адміністративний протокол ч. 2 ст.156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем прописки.



Варто зазначити, що продавці магазину «Продукти», що на проспекті Василя Мойсея, 2б, вже не вперше попадаються на продажі забороненої продукції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Василя Мойсея, 26 муніципали викрили магазин, у якому вночі торгували алкоголем.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.Продавець магазину «Продукти», свідомо порушуючи рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів», продала слабоалкогольний виріб.На порушницю склали адміністративний протокол ч. 2 ст.156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем прописки.Варто зазначити, що продавці магазину «Продукти», що на проспекті Василя Мойсея, 2б, вже не вперше попадаються на продажі забороненої продукції.

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