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На Волині жінка вигнала чоловіка з його будинку

На Волині жінка вигнала чоловіка з його будинку
У Володимирі-Волинському місцева мешканка вигнала колишнього чоловіка з його будинку.

Про це пише Володимир Медіа.

27 серпня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 65-річний житель міста, якого з будинку вигнала колишня дружина.

Чоловік запевняє, що будинок він придбав за власні кошти.

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Теги: Володимир-Волинський, курйоз, поліція
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