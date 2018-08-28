На Волині жінка вигнала чоловіка з його будинку





Про це пише



27 серпня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 65-річний житель міста, якого з будинку вигнала колишня дружина.



Чоловік запевняє, що будинок він придбав за власні кошти.

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