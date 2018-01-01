29 серпня на Волині: гортаючи календар

В’ячеслав Бєлов (на фото).



За православним календарем 29 серпня іменини відзначають Діомид і Херимон.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає В'ячеслава Бєлова, а також іменинників цього дня та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.



В цей день у 1561 у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія.



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