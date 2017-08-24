Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 18:45
Тридцять третій номер газети «ВолиньPost» побачив світ у середу, 29 серпня.
У ньому ви прочитаєте:
«Подвиг розвідника». До 4-ї річниці Іловайської трагедії волонтер із Володимира-Волинського Костянтин Зінкевич написав розповідь про мужні дії бійців 51-ї бригади під час боїв за Іловайськ і вихід із кільця оточення Олександра Титаренка, який на той час був начальником розвідки 51-ї ОМБР, а згодом очолив розвідку 14-ї ОМБР. Часопис друкує цю розповідь як данину пам’яті загиблим і шану тим українським бійцям, які вижили у теперішній війні з Росією.
Приїхали: «Книгарню «Освіта» пустять з молотка».
Журналістське розслідування: «Схеми «під градусом».
Надзвичайне: «Лучанин живе у машині, бо із квартири його вижив син».
«Не спішіть!» Три резонансні автоаварії сталися цього тижня, в яких перекидалися й трощилися автомобілі. І в усіх трьох випадках причинами ставала значна швидкість, з якою неслися водії.
Традиційно в газеті – топ-новини, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте придбати газету. Вона вже у продажу за акційною ціною – 1 гривня за примірник.
А тому, хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.
Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з жовтня 2018 року:
на 1 місяць – 6,19 грн;
на 3 місяці – 16,87 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!
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У ньому ви прочитаєте:
«Подвиг розвідника». До 4-ї річниці Іловайської трагедії волонтер із Володимира-Волинського Костянтин Зінкевич написав розповідь про мужні дії бійців 51-ї бригади під час боїв за Іловайськ і вихід із кільця оточення Олександра Титаренка, який на той час був начальником розвідки 51-ї ОМБР, а згодом очолив розвідку 14-ї ОМБР. Часопис друкує цю розповідь як данину пам’яті загиблим і шану тим українським бійцям, які вижили у теперішній війні з Росією.
Приїхали: «Книгарню «Освіта» пустять з молотка».
Журналістське розслідування: «Схеми «під градусом».
Надзвичайне: «Лучанин живе у машині, бо із квартири його вижив син».
«Не спішіть!» Три резонансні автоаварії сталися цього тижня, в яких перекидалися й трощилися автомобілі. І в усіх трьох випадках причинами ставала значна швидкість, з якою неслися водії.
Традиційно в газеті – топ-новини, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».
Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте придбати газету. Вона вже у продажу за акційною ціною – 1 гривня за примірник.
А тому, хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.
Передплатний індекс – 60332.
Вартість видання з доставкою з жовтня 2018 року:
на 1 місяць – 6,19 грн;
на 3 місяці – 16,87 грн.
Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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