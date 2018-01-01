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Як під Луцьком будують котеджі: відео з висоти пташиного польоту*

Як під Луцьком будують котеджі: відео з висоти пташиного польоту*
Будівельна компанія «Інвестор» готує для волинян цікавинку – закрите котеджне містечко за Луцьком.

Складається воно із 16 двоповерхових таунхаусів та 20 гаражів і називається «Сіріус», - пише Перший.

Як готують житловий комплекс до здачі, показав фотограф Роман Домбровський.

У першому будинку виконують сантехнічні роботи.

У другому оформлюють фасад та роблять мембранну поклейку даху. Робота над фасадом триває також у гаражах. Крім того, біля будівлі облаштовують паркан.


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Теги: Інвестор, будівництво
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