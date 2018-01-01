Як під Луцьком будують котеджі: відео з висоти пташиного польоту*





Складається воно із 16 двоповерхових таунхаусів та 20 гаражів і називається



Як готують житловий комплекс до здачі, показав фотограф Роман Домбровський.



У першому будинку виконують сантехнічні роботи.



У другому оформлюють фасад та роблять мембранну поклейку даху. Робота над фасадом триває також у гаражах. Крім того, біля будівлі облаштовують паркан.





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