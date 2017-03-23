Луцький фотограф «упіймав» грайливих пташок у замку

Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини птахів, які живуть у місті.Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook."Літечко закінчується, а я щось зовсім обділив увагою наших пернатих друзів... Особливо тих, що живуть у нашім замку Любарта... А вони все таки такі чудові! Впізнаєте? Вони пречудові, різні, і часом зовсім манюні, як ота горихвістка", - зауважив Чухрай.