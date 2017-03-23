Луцький фотограф «упіймав» грайливих пташок у замку
Сьогодні, 08:14
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини птахів, які живуть у місті.
Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Літечко закінчується, а я щось зовсім обділив увагою наших пернатих друзів... Особливо тих, що живуть у нашім замку Любарта... А вони все таки такі чудові! Впізнаєте? Вони пречудові, різні, і часом зовсім манюні, як ота горихвістка", - зауважив Чухрай.
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Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Літечко закінчується, а я щось зовсім обділив увагою наших пернатих друзів... Особливо тих, що живуть у нашім замку Любарта... А вони все таки такі чудові! Впізнаєте? Вони пречудові, різні, і часом зовсім манюні, як ота горихвістка", - зауважив Чухрай.
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