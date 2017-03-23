вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький фотограф «упіймав» грайливих пташок у замку

Луцький фотограф «упіймав» грайливих пташок у замку
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини птахів, які живуть у місті.

Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Літечко закінчується, а я щось зовсім обділив увагою наших пернатих друзів... Особливо тих, що живуть у нашім замку Любарта... А вони все таки такі чудові! Впізнаєте? Вони пречудові, різні, і часом зовсім манюні, як ота горихвістка", - зауважив Чухрай.
Луцький фотограф «упіймав» грайливих пташок у замку
Луцький фотограф «упіймав» грайливих пташок у замку
Луцький фотограф «упіймав» грайливих пташок у замку
Луцький фотограф «упіймав» грайливих пташок у замку
Луцький фотограф «упіймав» грайливих пташок у замку
Луцький фотограф «упіймав» грайливих пташок у замку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: птахи, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 08:39
Луцький фотограф «упіймав» грайливих пташок у замку
Сьогодні, 08:14
У луцькій гімназії на місці гардеробної зробили учительську
Сьогодні, 07:48
Мешканці громади під Луцьком «складуться» квітами і висадять їх вздовж доріг
Сьогодні, 06:40
У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:00
Схожі новини
Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО Луцький фотограф опублікував неймовірні світлини до Дня рибалки. ФОТО
08 липень, 10:37
Птахи рівнодення: чудові світлини від луцького фотографа Птахи рівнодення: чудові світлини від луцького фотографа
23 березень, 2017, 15:44
У луцькій гімназії на місці гардеробної зробили учительську У луцькій гімназії на місці гардеробної зробили учительську
Сьогодні, 07:48
У Луцькому замку показуватимуть фінти на велосипедах У Луцькому замку показуватимуть фінти на велосипедах
Сьогодні, 04:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 08:39
 0
Луцький фотограф «упіймав» грайливих пташок у замку
Сьогодні, 08:14
 0
У луцькій гімназії на місці гардеробної зробили учительську
Сьогодні, 07:48
 0
Мешканці громади під Луцьком «складуться» квітами і висадять їх вздовж доріг
Сьогодні, 06:40
 0
У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:00
 0
Медіа
відео
1/8