В Україні змінили правила реєстрації автомобілів





Кабінет міністрів скасував процедуру зняття транспортного засобу з обліку, - пише



Відповідні зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів внесені постановою Кабміну від 22 серпня 2018 року № 637.



Згідно з документом, транспортні засоби під час продажу (або будь-якого іншого відчуження) будуть відразу перереєструвати на нового власника.



До переліку документів, що підтверджують правомірність придбання авто, доданий договір купівлі-продажу за результатами аукціону або електронних торгів. Сервісні центри МВС також видаватимуть тимчасовий реєстраційний талон і номерні знаки на автомобіль, який передано управителю на підставі договору, укладеного з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.



Тимчасовий реєстраційний талон видадуть на термін, зазначений у договорі управління. У разі втрати техпаспорта і номерних знаків транспортного засобу, переданого в управління Нацагентством з розшуку корупційних активів, нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки видаються на підставі заяви керуючого та договору управління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Транспортні засоби під час продажу (або будь-якого іншого відчуження) будуть відразу перереєструвати на нового власника.Кабінет міністрів скасував процедуру зняття транспортного засобу з обліку, - пише Уніан Відповідні зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів внесені постановою Кабміну від 22 серпня 2018 року № 637.Згідно з документом, транспортні засоби під час продажу (або будь-якого іншого відчуження) будуть відразу перереєструвати на нового власника.До переліку документів, що підтверджують правомірність придбання авто, доданий договір купівлі-продажу за результатами аукціону або електронних торгів. Сервісні центри МВС також видаватимуть тимчасовий реєстраційний талон і номерні знаки на автомобіль, який передано управителю на підставі договору, укладеного з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.Тимчасовий реєстраційний талон видадуть на термін, зазначений у договорі управління. У разі втрати техпаспорта і номерних знаків транспортного засобу, переданого в управління Нацагентством з розшуку корупційних активів, нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки видаються на підставі заяви керуючого та договору управління.

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