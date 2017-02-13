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Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО

Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
У Луцьку на території рекреаційної зони «СітіПарк» влаштували родинне свято з морозивом та подарунками для школяриків та їхніх батьків.

У суботу, 1 вересня, десятки лучан весело провели свій час, взявши участь у різноманітних конкурсах, сімейних естафетах та інтерактивах, - пише інтернет-видання Волинь24.

Хтось влаштував собі яскраву фотосесію з повітряними кульками, а хтось старанно змагався за першість у футболі на спортивному майданчику «СітіПарку».

Також відбулися розіграші чудових подарунків та призів. Солодким морозивом школяриків пригощав магазин "Dubok.UA".
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО
Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО


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Теги: свято, СітіПарк, розваги
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