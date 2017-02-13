Кульки, ігри та веселощі: як луцькі родини розважалися у «СітіПарку». ФОТО





У суботу, 1 вересня, десятки лучан весело провели свій час, взявши участь у різноманітних конкурсах, сімейних естафетах та інтерактивах, - пише інтернет-видання



Хтось влаштував собі яскраву фотосесію з повітряними кульками, а хтось старанно змагався за першість у футболі на спортивному майданчику «СітіПарку».



Також відбулися розіграші чудових подарунків та призів. Солодким морозивом школяриків пригощав магазин "Dubok.UA".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на території рекреаційної зони «СітіПарк» влаштували родинне свято з морозивом та подарунками для школяриків та їхніх батьків.У суботу, 1 вересня, десятки лучан весело провели свій час, взявши участь у різноманітних конкурсах, сімейних естафетах та інтерактивах, - пише інтернет-видання Волинь24. Хтось влаштував собі яскраву фотосесію з повітряними кульками, а хтось старанно змагався за першість у футболі на спортивному майданчику «СітіПарку».Також відбулися розіграші чудових подарунків та призів. Солодким морозивом школяриків пригощав магазин "Dubok.UA".

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