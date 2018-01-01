вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

3 вересня на Волині: гортаючи календар

3 вересня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначають майстер соломопластики Валентина Галкіна (на фото) та голова Луцької районної організації "Спілка "Чорнобиль" Федір Рузак.

Іменинниками 3 вересня є: Корнилій, Петро, Тадей, Васса, Аврамій.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

У Луцьку цього дня у 1959 році Луцький ремонтний завод став машинобудівним.

Цього дня у 1838 році в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат.

У 1973 у Києві відкрито пам'ятник Лесі Українці.

У 2004 внаслідок стрілянини (штурму) школи № 1 в Беслані (РФ) загинуло приблизно 350 заручників, мирних жителів та правоохоронців. Було вбито 31 терориста, один, Нурпаша Кулаєв, залишився в живих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Два волинські фестивалі змагаються за престижну «культурну» премію
02 вересень, 23:11
«Волинь» програла київській команді
02 вересень, 22:32
У Луцьку відключать світло на 17 вулицях
02 вересень, 22:07
Напився і прийшов до дітей: патрульні припинили сімейне насильство у Ковелі
02 вересень, 21:37
Схожі новини
2 вересня на Волині: гортаючи календар 2 вересня на Волині: гортаючи календар
02 вересень, 00:00
31 серпня на Волині: гортаючи календар 31 серпня на Волині: гортаючи календар
31 серпень, 00:00
30 серпня на Волині: гортаючи календар 30 серпня на Волині: гортаючи календар
30 серпень, 00:00
29 серпня на Волині: гортаючи календар 29 серпня на Волині: гортаючи календар
29 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Два волинські фестивалі змагаються за престижну «культурну» премію
02 вересень, 23:11
 0
«Волинь» програла київській команді
02 вересень, 22:32
 0
У Луцьку відключать світло на 17 вулицях
02 вересень, 22:07
 0
Напився і прийшов до дітей: патрульні припинили сімейне насильство у Ковелі
02 вересень, 21:37
 0
Медіа
відео
1/8