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Коли в Україні стартує епідемія грипу

Коли в Україні стартує епідемія грипу
У МОЗ повідомили, що початок епідемії грипу прогнозують на жовтень 2018 року.

Як передає у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, громадяни можуть за свій рахунок придбати вакцину проти грипу в аптеках свого міста, - пише канал 24.

У ВООЗ опублікували прогнози щодо штамів грипу, які ймовірно будуть циркулювати в Україні цього сезону.

- вірус, подібний A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;
- вірус, подібний A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);
- вірус, подібний B/Colorado/06/2017.

"Для епідсезону 2018-2019 року в Україні очікується наявність 3 вакцин від грипу. Одна з них вже зареєстрована в Україні, друга – завершила процес спеціалізованої експертизи реєстрації, матеріали по третій вакцини знаходяться на розгляді в Державному експертному центрі", – додали у МОЗ.

Українці зможуть за свій рахунок придбати вакцину в аптеці і зробити щеплення в лікарнях. До продажу препарати будуть доступні протягом вересня. Це дозволить попередити важкі ускладнення від грипу і знизити захворюваність.

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Теги: грип, здоров'я, медицина
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