Коли в Україні стартує епідемія грипу





Як передає у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, громадяни можуть за свій рахунок придбати вакцину проти грипу в аптеках свого міста, - пише



У ВООЗ опублікували прогнози щодо штамів грипу, які ймовірно будуть циркулювати в Україні цього сезону.



- вірус, подібний A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;

- вірус, подібний A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);

- вірус, подібний B/Colorado/06/2017.



"Для епідсезону 2018-2019 року в Україні очікується наявність 3 вакцин від грипу. Одна з них вже зареєстрована в Україні, друга – завершила процес спеціалізованої експертизи реєстрації, матеріали по третій вакцини знаходяться на розгляді в Державному експертному центрі", – додали у МОЗ.



Українці зможуть за свій рахунок придбати вакцину в аптеці і зробити щеплення в лікарнях. До продажу препарати будуть доступні протягом вересня. Це дозволить попередити важкі ускладнення від грипу і знизити захворюваність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У МОЗ повідомили, що початок епідемії грипу прогнозують на жовтень 2018 року.Як передає у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, громадяни можуть за свій рахунок придбати вакцину проти грипу в аптеках свого міста, - пише канал 24 У ВООЗ опублікували прогнози щодо штамів грипу, які ймовірно будуть циркулювати в Україні цього сезону.- вірус, подібний A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;- вірус, подібний A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);- вірус, подібний B/Colorado/06/2017."Для епідсезону 2018-2019 року в Україні очікується наявність 3 вакцин від грипу. Одна з них вже зареєстрована в Україні, друга – завершила процес спеціалізованої експертизи реєстрації, матеріали по третій вакцини знаходяться на розгляді в Державному експертному центрі", – додали у МОЗ.Українці зможуть за свій рахунок придбати вакцину в аптеці і зробити щеплення в лікарнях. До продажу препарати будуть доступні протягом вересня. Це дозволить попередити важкі ускладнення від грипу і знизити захворюваність.

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