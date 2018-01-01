Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:33
У Луцьку виявили продавців алкоголю у нічний час.
Цього разу «відзначилась» працівниця магазину «Міні-маркет», який знаходиться на проспекті Волі, 29, – йдеться у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
Жінка продала інспекторам муніципальної варти Луцької міської ради алкогольний напій, після чого на неї було складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Діяльність муніципалів з виявлення в Луцьку торгівельних закладів, які реалізовують алкогольні та слабоалкогольні напої в період з 22-ї до 8-ї години буде продовжена.
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Цього разу «відзначилась» працівниця магазину «Міні-маркет», який знаходиться на проспекті Волі, 29, – йдеться у прес-службі муніципальної варти Луцькради.
Жінка продала інспекторам муніципальної варти Луцької міської ради алкогольний напій, після чого на неї було складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Діяльність муніципалів з виявлення в Луцьку торгівельних закладів, які реалізовують алкогольні та слабоалкогольні напої в період з 22-ї до 8-ї години буде продовжена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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