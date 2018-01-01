Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО

У Луцьку виявили продавців алкоголю у нічний час.Цього разу «відзначилась» працівниця магазину «Міні-маркет», який знаходиться на проспекті Волі, 29, – йдеться у прес-службі муніципальної варти Луцькради.Жінка продала інспекторам муніципальної варти Луцької міської ради алкогольний напій, після чого на неї було складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Діяльність муніципалів з виявлення в Луцьку торгівельних закладів, які реалізовують алкогольні та слабоалкогольні напої в період з 22-ї до 8-ї години буде продовжена.