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Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО

Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО
У Луцьку виявили продавців алкоголю у нічний час.

Цього разу «відзначилась» працівниця магазину «Міні-маркет», який знаходиться на проспекті Волі, 29, – йдеться у прес-службі муніципальної варти Луцькради.

Жінка продала інспекторам муніципальної варти Луцької міської ради алкогольний напій, після чого на неї було складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Діяльність муніципалів з виявлення в Луцьку торгівельних закладів, які реалізовують алкогольні та слабоалкогольні напої в період з 22-ї до 8-ї години буде продовжена.

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Теги: муніципали, благоустрій, алкоголь, магазин, Луцьк
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