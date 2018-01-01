Я за дешеві авто для всіх українців, але за однаковими правилами, – Ігор Лапін





Про це йдеться у блозі народного депутата Ігоря Лапіна на сайті



У вересні цього року очікується розгляд проекту закону 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів та проекту закону 8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, які покликанні вирішити питання з «євробляхами».



Постановою уряду, було відкрито базу ввезених автомобілів. Такий крок був направлений на те, щоб ті люди, які заїхали, підписали папери, що виїдуть і не виїхали, понеси відповідне покарання.



Підтримую те, щоб українці мали можливість купувати дешевші авто. Але правила мають бути однаковими для всіх громадян нашої держави. Я категорично проти легалізації в Україні контрабандно ввезених транспортних засобів. Бо, якщо хтось хоче переконати мене, що їх треба амністувати, то на моє переконання, треба спочатку відсидіти, а потім амністувати.



Якщо ні, то у нас передбачена відповідальність: адміністративна, штраф і аж до конфіскації транспортних засобів. Так само з правилами транзитного перетину кордону. Тому не розумію, навіщо так ігнорувати законодавство, і ще й через пікети тиснути на владу і маніпулювати. У нас є сила права. А ще є право сили. У цьому випадку право сили є лише в держави, а сила права має бути в народу. Але у всього народу. Завтра вийдуть ті, які купили автомобілі в салонах і також скажуть повертайте нам все розмитнення, яке ми оплатили. Я займаю державницьку позицію і в цьому питанні категоричний. Не бачу ніякої проблеми, щоб «євробляхи» зникли, а натомість з’явилось ще більше автомобілів на українських номерах. Правила будуть одні для всіх. Але, що стосується здешевлення розмитнення, то я тільки за. Бо, на сьогодні автомобіль – це не розкіш, а засіб пересування.



Проекти законів 8487 та 8488 вважаю дуже добрими. Проте, дані законопроекти не все вирішують, бо правила розмитнення залишаться практично ті самі: поїхав за кордон, купив автомобіль, приїжджаєш і сплачуєш всі платежі по розмитненню.



Особисто вніс ряд поправок до законопроектів щодо розмитнення автомобілів з єврономерами.



Негативом проекту закону 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, вважаю те що проект, прийнятий в першому читанні, не передбачає оподаткування кузовів легкових автомобілів. Тому, пропоную повернути чинну редакцію Податкового кодексу України в частині оподаткування кузовів.



Що стосується змін до Митного кодексу України, то прийнятий в першому читанні проект містить багато позитивних моментів. Перш за все, встановлює відповідальність за порушення строків ввозу в Україну транспортних засобів, які були зареєстровані в інших країнах. Також, поліції надається право зупиняти транспортні засоби з іноземною реєстрацією, із ціллю виявлення порушення строків їх ввозу в Україну. Що стосується ввозу транспортних засобів, які належать іноземним юридичним особам на основі трудових договорів, у відповідності з проектом такі транспортні засоби можуть ввозитися тільки на 10 діб.



Але, даний проект закону містить і ряд недоліків. Залишається відкритим питання контролю вживаних авто на предмет відповідності екологічним стандартам. Я пропоную ввести обов’язків техогляд для автомобілів, які ввозяться на територію України, більше, ніж на 30 днів. Але, такі авто мають звільнятися від проходження техогляду, якщо вони проходили такий огляд, в тій країні, де вони зареєстровані, протягом піврічного терміну до моменту їх ввозу на територію України. Проходження такого контролю має бути підтверджено відповідним документом.



Крім того, пропоную надати право поліції зупиняти авто, які зареєстровані в інших країнах, для перевірки проходження обов’язкового техогляду таким транспортними засобами.



Наступне. Одним із головних недоліків проекту закону є відсутність чітких перехідних положень.



Пропонується відстрочити введення в дію цього закону на 180 днів з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. В проекті чітко не прописано, хто і що має робити протягом цих 180 днів.



Думаю, це зроблено із політичних міркувань, але необхідно називати речі своїми іменами. Ми виходимо з того, що закон не має зворотної сили. Тому, потрібно чітко прописати, що робити із тими авто, які були ввезені до вступу в силу цього закону. Вважаю, що цей закон має вступати в силу в загальному порядку – із дня, наступного за днем його офіційного опублікування.



Окрім цього, пропоную прописати, що авто, ввезені до дня вступу в силу цього закону, які знаходяться в Україні з порушенням строку їх ввезення, протягом 60 днів мають бути вивезені з території України. Такий строк може бути продовжений, в окремих випадках до 90 діб. Виняток є лише для тих авто, які були втрачені чи знищені, тоді вони переходять в митний режим відмови на користь держави або в митний режим знищення (на вибір власника транспортного засобу).



Якщо, такі авто вивозяться з території України протягом 60 днів, то вони можуть бути ввезені повторно, але у відповідності із новим законодавством.



Також авто, які були ввезені в Україну до дня вступу в силу цього закону більш, ніж на 30 діб, підлягають обов’язковому техогляду протягом двох місяців із дня вступу в силу цього закону.



Отже питання «євроблях» залишається відкритим, хоча переконаний, що нам все ж таки вдасться його врегулювати законодавчо. Мене хвилює одне – щоб були єдині правила для всіх.

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Такий крок був направлений на те, щоб ті люди, які заїхали, підписали папери, що виїдуть і не виїхали, понеси відповідне покарання.Підтримую те, щоб українці мали можливість купувати дешевші авто. Але правила мають бути однаковими для всіх громадян нашої держави. Я категорично проти легалізації в Україні контрабандно ввезених транспортних засобів. Бо, якщо хтось хоче переконати мене, що їх треба амністувати, то на моє переконання, треба спочатку відсидіти, а потім амністувати.Якщо ні, то у нас передбачена відповідальність: адміністративна, штраф і аж до конфіскації транспортних засобів. Так само з правилами транзитного перетину кордону. Тому не розумію, навіщо так ігнорувати законодавство, і ще й через пікети тиснути на владу і маніпулювати. У нас є сила права. А ще є право сили. У цьому випадку право сили є лише в держави, а сила права має бути в народу. Але у всього народу. Завтра вийдуть ті, які купили автомобілі в салонах і також скажуть повертайте нам все розмитнення, яке ми оплатили. Я займаю державницьку позицію і в цьому питанні категоричний. Не бачу ніякої проблеми, щоб «євробляхи» зникли, а натомість з’явилось ще більше автомобілів на українських номерах. Правила будуть одні для всіх. Але, що стосується здешевлення розмитнення, то я тільки за. Бо, на сьогодні автомобіль – це не розкіш, а засіб пересування.Проекти законів 8487 та 8488 вважаю дуже добрими. Проте, дані законопроекти не все вирішують, бо правила розмитнення залишаться практично ті самі: поїхав за кордон, купив автомобіль, приїжджаєш і сплачуєш всі платежі по розмитненню.Особисто вніс ряд поправок до законопроектів щодо розмитнення автомобілів з єврономерами.Негативом проекту закону 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, вважаю те що проект, прийнятий в першому читанні, не передбачає оподаткування кузовів легкових автомобілів. Тому, пропоную повернути чинну редакцію Податкового кодексу України в частині оподаткування кузовів.Що стосується змін до Митного кодексу України, то прийнятий в першому читанні проект містить багато позитивних моментів. Перш за все, встановлює відповідальність за порушення строків ввозу в Україну транспортних засобів, які були зареєстровані в інших країнах. Також, поліції надається право зупиняти транспортні засоби з іноземною реєстрацією, із ціллю виявлення порушення строків їх ввозу в Україну. Що стосується ввозу транспортних засобів, які належать іноземним юридичним особам на основі трудових договорів, у відповідності з проектом такі транспортні засоби можуть ввозитися тільки на 10 діб.Але, даний проект закону містить і ряд недоліків. Залишається відкритим питання контролю вживаних авто на предмет відповідності екологічним стандартам. Я пропоную ввести обов’язків техогляд для автомобілів, які ввозяться на територію України, більше, ніж на 30 днів. Але, такі авто мають звільнятися від проходження техогляду, якщо вони проходили такий огляд, в тій країні, де вони зареєстровані, протягом піврічного терміну до моменту їх ввозу на територію України. Проходження такого контролю має бути підтверджено відповідним документом.Крім того, пропоную надати право поліції зупиняти авто, які зареєстровані в інших країнах, для перевірки проходження обов’язкового техогляду таким транспортними засобами.Наступне. Одним із головних недоліків проекту закону є відсутність чітких перехідних положень.Пропонується відстрочити введення в дію цього закону на 180 днів з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. В проекті чітко не прописано, хто і що має робити протягом цих 180 днів.Думаю, це зроблено із політичних міркувань, але необхідно називати речі своїми іменами. Ми виходимо з того, що закон не має зворотної сили. Тому, потрібно чітко прописати, що робити із тими авто, які були ввезені до вступу в силу цього закону. Вважаю, що цей закон має вступати в силу в загальному порядку – із дня, наступного за днем його офіційного опублікування.Окрім цього, пропоную прописати, що авто, ввезені до дня вступу в силу цього закону, які знаходяться в Україні з порушенням строку їх ввезення, протягом 60 днів мають бути вивезені з території України. Такий строк може бути продовжений, в окремих випадках до 90 діб. Виняток є лише для тих авто, які були втрачені чи знищені, тоді вони переходять в митний режим відмови на користь держави або в митний режим знищення (на вибір власника транспортного засобу).Якщо, такі авто вивозяться з території України протягом 60 днів, то вони можуть бути ввезені повторно, але у відповідності із новим законодавством.Також авто, які були ввезені в Україну до дня вступу в силу цього закону більш, ніж на 30 діб, підлягають обов’язковому техогляду протягом двох місяців із дня вступу в силу цього закону.Отже питання «євроблях» залишається відкритим, хоча переконаний, що нам все ж таки вдасться його врегулювати законодавчо. Мене хвилює одне – щоб були єдині правила для всіх.

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