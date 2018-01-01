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Вересень у «Промені»: перелік подій*

Вересень у «Промені»: перелік подій*
Вересень буде дуже насиченим на яскраві події в РЦ «Промінь».

Концертний сезон у РЦ «Промінь»:

12 вересня – Music Show;

16 вересня – Артем Пивоваров та гурт TAMERLANALENA;

19 вересня – Dan Balan;

25 вересня – Ліга Сміху;

Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

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Окрім того у вересні в комплексі відбудуться такі події:

8 вересня – Dj-парад на площі до Дня міста за підтримки Ring Dj Cafe;

Вересень у «Промені»: перелік подій*


11 вересня – майстер-клас «Екскурсія в світ чоловіків: чого вони хочуть, бояться, та інші секрети» від психолога Володимира Науменка у Cloud7Service (2-й поверх);

Вересень у «Промені»: перелік подій*


15-16 вересня – турнір з більярду у «George’s Club»;

16 вересня – сімейний турнір з боулінгу у «George’s Club»;

21 вересня – Міжнародний інвестиційний бізнес-форм;

29 вересня – «Мандрівний вішак»: дрогобицький театр «Альтер» з виставою «Невтомний перетворювач».

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РЦ «Промінь» запустив комплексну знижку -20%, діє вона на:

- Великі комбо-набори у кінотеатрі Multiplex;

- Ігрові автомати «Play Hall» (1-й поверх);

- Лабіринт та зону крихіток у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» (у будні дні);

- На все у «George’s Club» (боулінг, більярд, кухня, бар) та «Чорничному кафе» (лише у день народження).

- У Grand Central, що на 4-му поверсі, у всіх закладах у день народження (не діє на алкогольну карту).

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У кінотеатрі Multiplex у вересні очікуються такі прем’єри:

- Таємний щоденник Симона Петлюри;

- Агент Джонні Інгліш: Нова місія;

- Смолфут;

- Будинок з годинником у стінах.

Також у кінотеатрі щосереди діє спеціальний тариф: всі фільми до 18:00 всього за 35 грн, а після 18:00 – 50 грн. Окрім того на постійній основі діють знижки для школярів, студентів та пенсіонерів.

Вересень у «Промені»: перелік подій*


У вересні в Multiplex діє благодійна акція «Дивись кіно - твори добро!»

Приходь дивитися кіно у Multiplex, сплачуй за квитки картою Visa і зроби свій внесок у вирішення соціальних проблем України!

За кожну здійснену транзакцію Visa перераховує 10 грн* з власних коштів на програму ЮНІСЕФ «Інклюзивна і якісна освіта», зокрема задля відновлення та інноваційного облаштування дитячих садків і створення у них інклюзивних кімнат.

*Додаткові кошти з власника картки Visa не списуються!

Офіційні правила акції читайте на сайті: https://multiplex.ua/ua/promotion/183

Щосереди о 19:30 тут відбувається показ британського театру:

5 вересня – «Макбет: Рорі Кіннір»;

12 вересня – «Всі говорять про Джеймі»;

19 вересня – «Турандот»;

26 вересня – «Загадкове нічне вбивство собаки».

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

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Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг» у вересні пропонує:

- Знижки на тематичні святкування днів народжень всього за 69 грн з дитини (такі, як: MTV party);

- Нові тематичні оформлення днів народжень: у стилі ляльки LOL та Lego;

- Комплексний шкільний пакет розваг за 99 грн (1 год. лабіринту/місто крихіток, 4 гри на автоматах, урок малювання);

- Безкоштовне перше заняття у художній студії;

- Щовівторка у сімейній перукарні знижка на послуги -20%;

- Весь місяць знижка на лабіринт -20%;

- Парад знижок у сімейній перукарні до 50%:

Знижка 10% при стрижці в парі з подругою, другом

Знижка 20% при стрижці в парі з братом, сестрою

Знижка 30% при стрижці в парі з батьками

Знижка 40% при замовлені додаткової послуги

Знижка 50% при стрижці в парі з дідусем, бабусею

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11 вересня у сервісі краси Cloud7Service, що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться відвертий майстер-клас для жінок від професійного психолога, міжнародного жіночого експерта, ведучого шоу «ПоLOVEинки» та автор книги «Жінки правлять світом» – Володимир Науменко!

Тема: Екскурсія в світ чоловіків: чого вони хочуть, бояться, та інші секрети.⠀

Для кого цей майстер-клас? Для жінок, які ХОЧУТЬ:

- Вирішити свої проблеми;

- «Навести порядок» у своїх відносинах;

- Знайти свою другу половинку;

- Жити за своїм власним сценарієм;

- Відчувати себе комфортно в компанії чоловіків;

- Отримувати задоволення від себе, від коханого, та від життя.

При купівлі 2-х квитків, 3-й можна отримати безкоштовно.

Дізнатись усі деталі та придбати квитки можна у нас в студії, по телефону +380 (66) 755 08 07.

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У боулінг-більярд клубі «George’s Club»:

- Щоп’ятниці «Selfy Friday» (Dj, кращі фото публікуються на сторінках, подарунки за лайки - боулінг/більярд);

- 15-16 вересня турнір з більярду;

- 16 вересня сімейний турнір з боулінгу;

- 3 страйки підряд - пиво в подарунок;

- 4 страйки підряд - квиток в кіно в подарунок;

- Студентський/дитячий тариф на боулінг 70 грн/год (до 16:00 у будні дні);

- У день народження -20% на все (боулінг, більярд, кухня, бар) + квиток в кіно у подарунок.

Вересень у «Промені»: перелік подій*


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На 4-му поверсі у Grand Central food terminal:

- 7 вересня – Dj Semlycorn;

- 8 вересня о 19:00 вечірка «IN<->SIDE<->BACK» з Dj FRN, MASH, DUSTIN та FAMOUS;

- 14 вересня – Dj Shmell;

- 15 вересня – DJ Semlycorn;

- Знижка -20% у всіх закладах у день народження (не діє на алкогольну карту);

- Щодня -50% на другу одиницю (Понеділок – йогуртоване морозиво або шейк у Sherr bar; Вівторок – соковитий бургер у Grill Pub; Середа – кальян у Ring Cafe; Четвер – піца у Express pizza або суші в Суши Ямі).

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Вересень у «Промені»: перелік подій*



Окрім того, восени у розважальному центрі відбудеться:

13 жовтня – вистава «Сексуальне чтиво» театру «Чорний квадрат»;

7 листопада – Арсен Мірзоян;

10 листопада – вистава театру «Чорний квадрат»;

18 листопада – Джамала;

20 листопада – Брати Шумахери;

23 листопада - KOZAK SYSTEM.

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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