Вересень у «Промені»: перелік подій*
Сьогодні, 20:30
Вересень буде дуже насиченим на яскраві події в РЦ «Промінь».
Концертний сезон у РЦ «Промінь»:
12 вересня – Music Show;
16 вересня – Артем Пивоваров та гурт TAMERLANALENA;
19 вересня – Dan Balan;
25 вересня – Ліга Сміху;
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
* * *
Окрім того у вересні в комплексі відбудуться такі події:
8 вересня – Dj-парад на площі до Дня міста за підтримки Ring Dj Cafe;
11 вересня – майстер-клас «Екскурсія в світ чоловіків: чого вони хочуть, бояться, та інші секрети» від психолога Володимира Науменка у Cloud7Service (2-й поверх);
15-16 вересня – турнір з більярду у «George’s Club»;
16 вересня – сімейний турнір з боулінгу у «George’s Club»;
21 вересня – Міжнародний інвестиційний бізнес-форм;
29 вересня – «Мандрівний вішак»: дрогобицький театр «Альтер» з виставою «Невтомний перетворювач».
* * *
РЦ «Промінь» запустив комплексну знижку -20%, діє вона на:
- Великі комбо-набори у кінотеатрі Multiplex;
- Ігрові автомати «Play Hall» (1-й поверх);
- Лабіринт та зону крихіток у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» (у будні дні);
- На все у «George’s Club» (боулінг, більярд, кухня, бар) та «Чорничному кафе» (лише у день народження).
- У Grand Central, що на 4-му поверсі, у всіх закладах у день народження (не діє на алкогольну карту).
* * *
У кінотеатрі Multiplex у вересні очікуються такі прем’єри:
- Таємний щоденник Симона Петлюри;
- Агент Джонні Інгліш: Нова місія;
- Смолфут;
- Будинок з годинником у стінах.
Також у кінотеатрі щосереди діє спеціальний тариф: всі фільми до 18:00 всього за 35 грн, а після 18:00 – 50 грн. Окрім того на постійній основі діють знижки для школярів, студентів та пенсіонерів.
У вересні в Multiplex діє благодійна акція «Дивись кіно - твори добро!»
Приходь дивитися кіно у Multiplex, сплачуй за квитки картою Visa і зроби свій внесок у вирішення соціальних проблем України!
За кожну здійснену транзакцію Visa перераховує 10 грн* з власних коштів на програму ЮНІСЕФ «Інклюзивна і якісна освіта», зокрема задля відновлення та інноваційного облаштування дитячих садків і створення у них інклюзивних кімнат.
*Додаткові кошти з власника картки Visa не списуються!
Офіційні правила акції читайте на сайті: https://multiplex.ua/ua/promotion/183
Щосереди о 19:30 тут відбувається показ британського театру:
5 вересня – «Макбет: Рорі Кіннір»;
12 вересня – «Всі говорять про Джеймі»;
19 вересня – «Турандот»;
26 вересня – «Загадкове нічне вбивство собаки».
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
* * *
Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг» у вересні пропонує:
- Знижки на тематичні святкування днів народжень всього за 69 грн з дитини (такі, як: MTV party);
- Нові тематичні оформлення днів народжень: у стилі ляльки LOL та Lego;
- Комплексний шкільний пакет розваг за 99 грн (1 год. лабіринту/місто крихіток, 4 гри на автоматах, урок малювання);
- Безкоштовне перше заняття у художній студії;
- Щовівторка у сімейній перукарні знижка на послуги -20%;
- Весь місяць знижка на лабіринт -20%;
- Парад знижок у сімейній перукарні до 50%:
Знижка 10% при стрижці в парі з подругою, другом
Знижка 20% при стрижці в парі з братом, сестрою
Знижка 30% при стрижці в парі з батьками
Знижка 40% при замовлені додаткової послуги
Знижка 50% при стрижці в парі з дідусем, бабусею
* * *
11 вересня у сервісі краси Cloud7Service, що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться відвертий майстер-клас для жінок від професійного психолога, міжнародного жіночого експерта, ведучого шоу «ПоLOVEинки» та автор книги «Жінки правлять світом» – Володимир Науменко!
Тема: Екскурсія в світ чоловіків: чого вони хочуть, бояться, та інші секрети.⠀
Для кого цей майстер-клас? Для жінок, які ХОЧУТЬ:
- Вирішити свої проблеми;
- «Навести порядок» у своїх відносинах;
- Знайти свою другу половинку;
- Жити за своїм власним сценарієм;
- Відчувати себе комфортно в компанії чоловіків;
- Отримувати задоволення від себе, від коханого, та від життя.
При купівлі 2-х квитків, 3-й можна отримати безкоштовно.
Дізнатись усі деталі та придбати квитки можна у нас в студії, по телефону +380 (66) 755 08 07.
* * *
У боулінг-більярд клубі «George’s Club»:
- Щоп’ятниці «Selfy Friday» (Dj, кращі фото публікуються на сторінках, подарунки за лайки - боулінг/більярд);
- 15-16 вересня турнір з більярду;
- 16 вересня сімейний турнір з боулінгу;
- 3 страйки підряд - пиво в подарунок;
- 4 страйки підряд - квиток в кіно в подарунок;
- Студентський/дитячий тариф на боулінг 70 грн/год (до 16:00 у будні дні);
- У день народження -20% на все (боулінг, більярд, кухня, бар) + квиток в кіно у подарунок.
* * *
На 4-му поверсі у Grand Central food terminal:
- 7 вересня – Dj Semlycorn;
- 8 вересня о 19:00 вечірка «IN<->SIDE<->BACK» з Dj FRN, MASH, DUSTIN та FAMOUS;
- 14 вересня – Dj Shmell;
- 15 вересня – DJ Semlycorn;
- Знижка -20% у всіх закладах у день народження (не діє на алкогольну карту);
- Щодня -50% на другу одиницю (Понеділок – йогуртоване морозиво або шейк у Sherr bar; Вівторок – соковитий бургер у Grill Pub; Середа – кальян у Ring Cafe; Четвер – піца у Express pizza або суші в Суши Ямі).
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Окрім того, восени у розважальному центрі відбудеться:
13 жовтня – вистава «Сексуальне чтиво» театру «Чорний квадрат»;
7 листопада – Арсен Мірзоян;
10 листопада – вистава театру «Чорний квадрат»;
18 листопада – Джамала;
20 листопада – Брати Шумахери;
23 листопада - KOZAK SYSTEM.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Концертний сезон у РЦ «Промінь»:
12 вересня – Music Show;
16 вересня – Артем Пивоваров та гурт TAMERLANALENA;
19 вересня – Dan Balan;
25 вересня – Ліга Сміху;
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
* * *
Окрім того у вересні в комплексі відбудуться такі події:
8 вересня – Dj-парад на площі до Дня міста за підтримки Ring Dj Cafe;
11 вересня – майстер-клас «Екскурсія в світ чоловіків: чого вони хочуть, бояться, та інші секрети» від психолога Володимира Науменка у Cloud7Service (2-й поверх);
15-16 вересня – турнір з більярду у «George’s Club»;
16 вересня – сімейний турнір з боулінгу у «George’s Club»;
21 вересня – Міжнародний інвестиційний бізнес-форм;
29 вересня – «Мандрівний вішак»: дрогобицький театр «Альтер» з виставою «Невтомний перетворювач».
* * *
РЦ «Промінь» запустив комплексну знижку -20%, діє вона на:
- Великі комбо-набори у кінотеатрі Multiplex;
- Ігрові автомати «Play Hall» (1-й поверх);
- Лабіринт та зону крихіток у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» (у будні дні);
- На все у «George’s Club» (боулінг, більярд, кухня, бар) та «Чорничному кафе» (лише у день народження).
- У Grand Central, що на 4-му поверсі, у всіх закладах у день народження (не діє на алкогольну карту).
* * *
У кінотеатрі Multiplex у вересні очікуються такі прем’єри:
- Таємний щоденник Симона Петлюри;
- Агент Джонні Інгліш: Нова місія;
- Смолфут;
- Будинок з годинником у стінах.
Також у кінотеатрі щосереди діє спеціальний тариф: всі фільми до 18:00 всього за 35 грн, а після 18:00 – 50 грн. Окрім того на постійній основі діють знижки для школярів, студентів та пенсіонерів.
У вересні в Multiplex діє благодійна акція «Дивись кіно - твори добро!»
Приходь дивитися кіно у Multiplex, сплачуй за квитки картою Visa і зроби свій внесок у вирішення соціальних проблем України!
За кожну здійснену транзакцію Visa перераховує 10 грн* з власних коштів на програму ЮНІСЕФ «Інклюзивна і якісна освіта», зокрема задля відновлення та інноваційного облаштування дитячих садків і створення у них інклюзивних кімнат.
*Додаткові кошти з власника картки Visa не списуються!
Офіційні правила акції читайте на сайті: https://multiplex.ua/ua/promotion/183
Щосереди о 19:30 тут відбувається показ британського театру:
5 вересня – «Макбет: Рорі Кіннір»;
12 вересня – «Всі говорять про Джеймі»;
19 вересня – «Турандот»;
26 вересня – «Загадкове нічне вбивство собаки».
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
* * *
Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг» у вересні пропонує:
- Знижки на тематичні святкування днів народжень всього за 69 грн з дитини (такі, як: MTV party);
- Нові тематичні оформлення днів народжень: у стилі ляльки LOL та Lego;
- Комплексний шкільний пакет розваг за 99 грн (1 год. лабіринту/місто крихіток, 4 гри на автоматах, урок малювання);
- Безкоштовне перше заняття у художній студії;
- Щовівторка у сімейній перукарні знижка на послуги -20%;
- Весь місяць знижка на лабіринт -20%;
- Парад знижок у сімейній перукарні до 50%:
Знижка 10% при стрижці в парі з подругою, другом
Знижка 20% при стрижці в парі з братом, сестрою
Знижка 30% при стрижці в парі з батьками
Знижка 40% при замовлені додаткової послуги
Знижка 50% при стрижці в парі з дідусем, бабусею
* * *
11 вересня у сервісі краси Cloud7Service, що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться відвертий майстер-клас для жінок від професійного психолога, міжнародного жіночого експерта, ведучого шоу «ПоLOVEинки» та автор книги «Жінки правлять світом» – Володимир Науменко!
Тема: Екскурсія в світ чоловіків: чого вони хочуть, бояться, та інші секрети.⠀
Для кого цей майстер-клас? Для жінок, які ХОЧУТЬ:
- Вирішити свої проблеми;
- «Навести порядок» у своїх відносинах;
- Знайти свою другу половинку;
- Жити за своїм власним сценарієм;
- Відчувати себе комфортно в компанії чоловіків;
- Отримувати задоволення від себе, від коханого, та від життя.
При купівлі 2-х квитків, 3-й можна отримати безкоштовно.
Дізнатись усі деталі та придбати квитки можна у нас в студії, по телефону +380 (66) 755 08 07.
* * *
У боулінг-більярд клубі «George’s Club»:
- Щоп’ятниці «Selfy Friday» (Dj, кращі фото публікуються на сторінках, подарунки за лайки - боулінг/більярд);
- 15-16 вересня турнір з більярду;
- 16 вересня сімейний турнір з боулінгу;
- 3 страйки підряд - пиво в подарунок;
- 4 страйки підряд - квиток в кіно в подарунок;
- Студентський/дитячий тариф на боулінг 70 грн/год (до 16:00 у будні дні);
- У день народження -20% на все (боулінг, більярд, кухня, бар) + квиток в кіно у подарунок.
* * *
На 4-му поверсі у Grand Central food terminal:
- 7 вересня – Dj Semlycorn;
- 8 вересня о 19:00 вечірка «IN<->SIDE<->BACK» з Dj FRN, MASH, DUSTIN та FAMOUS;
- 14 вересня – Dj Shmell;
- 15 вересня – DJ Semlycorn;
- Знижка -20% у всіх закладах у день народження (не діє на алкогольну карту);
- Щодня -50% на другу одиницю (Понеділок – йогуртоване морозиво або шейк у Sherr bar; Вівторок – соковитий бургер у Grill Pub; Середа – кальян у Ring Cafe; Четвер – піца у Express pizza або суші в Суши Ямі).
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Окрім того, восени у розважальному центрі відбудеться:
13 жовтня – вистава «Сексуальне чтиво» театру «Чорний квадрат»;
7 листопада – Арсен Мірзоян;
10 листопада – вистава театру «Чорний квадрат»;
18 листопада – Джамала;
20 листопада – Брати Шумахери;
23 листопада - KOZAK SYSTEM.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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