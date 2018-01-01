Вересень у «Промені»: перелік подій*

Вересень буде дуже насиченим на яскраві події в РЦ «Промінь».12 вересня – Music Show;16 вересня – Артем Пивоваров та гурт TAMERLANALENA;19 вересня – Dan Balan;25 вересня – Ліга Сміху;Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».* * *Окрім того у вересні в комплексі відбудуться такі події:8 вересня – Dj-парад на площі до Дня міста за підтримки Ring Dj Cafe;11 вересня – майстер-клас «Екскурсія в світ чоловіків: чого вони хочуть, бояться, та інші секрети» від психолога Володимира Науменка у Cloud7Service (2-й поверх);15-16 вересня – турнір з більярду у «George’s Club»;16 вересня – сімейний турнір з боулінгу у «George’s Club»;21 вересня – Міжнародний інвестиційний бізнес-форм;29 вересня – «Мандрівний вішак»: дрогобицький театр «Альтер» з виставою «Невтомний перетворювач».* * *РЦ «Промінь» запустив комплексну знижку -20%, діє вона на:- Великі комбо-набори у кінотеатрі Multiplex;- Ігрові автомати «Play Hall» (1-й поверх);- Лабіринт та зону крихіток у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» (у будні дні);- На все у «George’s Club» (боулінг, більярд, кухня, бар) та «Чорничному кафе» (лише у день народження).- У Grand Central, що на 4-му поверсі, у всіх закладах у день народження (не діє на алкогольну карту).* * *- Таємний щоденник Симона Петлюри;- Агент Джонні Інгліш: Нова місія;- Смолфут;- Будинок з годинником у стінах.Також у кінотеатрі щосереди діє спеціальний тариф: всі фільми до 18:00 всього за 35 грн, а після 18:00 – 50 грн. Окрім того на постійній основі діють знижки для школярів, студентів та пенсіонерів.У вересні в Multiplex діє благодійна акція «Дивись кіно - твори добро!»Приходь дивитися кіно у Multiplex, сплачуй за квитки картою Visa і зроби свій внесок у вирішення соціальних проблем України!За кожну здійснену транзакцію Visa перераховує 10 грн* з власних коштів на програму ЮНІСЕФ «Інклюзивна і якісна освіта», зокрема задля відновлення та інноваційного облаштування дитячих садків і створення у них інклюзивних кімнат.*Додаткові кошти з власника картки Visa не списуються!Офіційні правила акції читайте на сайті: https://multiplex.ua/ua/promotion/1835 вересня – «Макбет: Рорі Кіннір»;12 вересня – «Всі говорять про Джеймі»;19 вересня – «Турандот»;26 вересня – «Загадкове нічне вбивство собаки».Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».* * *- Знижки на тематичні святкування днів народжень всього за 69 грн з дитини (такі, як: MTV party);- Нові тематичні оформлення днів народжень: у стилі ляльки LOL та Lego;- Комплексний шкільний пакет розваг за 99 грн (1 год. лабіринту/місто крихіток, 4 гри на автоматах, урок малювання);- Безкоштовне перше заняття у художній студії;- Щовівторка у сімейній перукарні знижка на послуги -20%;- Весь місяць знижка на лабіринт -20%;- Парад знижок у сімейній перукарні до 50%:Знижка 10% при стрижці в парі з подругою, другомЗнижка 20% при стрижці в парі з братом, сестроюЗнижка 30% при стрижці в парі з батькамиЗнижка 40% при замовлені додаткової послугиЗнижка 50% при стрижці в парі з дідусем, бабусею* * *11 вересня у сервісі краси Cloud7Service, що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться відвертий майстер-клас для жінок від професійного психолога, міжнародного жіночого експерта, ведучого шоу «ПоLOVEинки» та автор книги «Жінки правлять світом» – Володимир Науменко!Тема: Екскурсія в світ чоловіків: чого вони хочуть, бояться, та інші секрети.⠀Для кого цей майстер-клас? Для жінок, які ХОЧУТЬ:- Вирішити свої проблеми;- «Навести порядок» у своїх відносинах;- Знайти свою другу половинку;- Жити за своїм власним сценарієм;- Відчувати себе комфортно в компанії чоловіків;- Отримувати задоволення від себе, від коханого, та від життя.При купівлі 2-х квитків, 3-й можна отримати безкоштовно.Дізнатись усі деталі та придбати квитки можна у нас в студії, по телефону +380 (66) 755 08 07.* * *- Щоп’ятниці «Selfy Friday» (Dj, кращі фото публікуються на сторінках, подарунки за лайки - боулінг/більярд);- 15-16 вересня турнір з більярду;- 16 вересня сімейний турнір з боулінгу;- 3 страйки підряд - пиво в подарунок;- 4 страйки підряд - квиток в кіно в подарунок;- Студентський/дитячий тариф на боулінг 70 грн/год (до 16:00 у будні дні);- У день народження -20% на все (боулінг, більярд, кухня, бар) + квиток в кіно у подарунок.* * *- 7 вересня – Dj Semlycorn;- 8 вересня о 19:00 вечірка «IN<->SIDE<->BACK» з Dj FRN, MASH, DUSTIN та FAMOUS;- 14 вересня – Dj Shmell;- 15 вересня – DJ Semlycorn;- Знижка -20% у всіх закладах у день народження (не діє на алкогольну карту);- Щодня -50% на другу одиницю (Понеділок – йогуртоване морозиво або шейк у Sherr bar; Вівторок – соковитий бургер у Grill Pub; Середа – кальян у Ring Cafe; Четвер – піца у Express pizza або суші в Суши Ямі).Довідка: +380 (68) 525 90 09.13 жовтня – вистава «Сексуальне чтиво» театру «Чорний квадрат»;7 листопада – Арсен Мірзоян;10 листопада – вистава театру «Чорний квадрат»;18 листопада – Джамала;20 листопада – Брати Шумахери;23 листопада - KOZAK SYSTEM.