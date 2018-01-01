В ОТГ на Волині влаштували масову вирубку дерев. ВІДЕО





Вирубку сотень одиниць зелених здорових насаджень вздовж десятків кілометрів навколишніх сіл ініціювало керівництво ОТГ, - повідомляє



Робота кипить тут вже понад місяць часу. Незважаючи на думку та позицію місцевих мешканців, одне за іншим вздовж дороги до сіл Олександрівка та Антонівка чоловіки спилюють та вивозять дерева.



Представляються працівниками фірми «Еко-тара». Ймовірно йдеться про деревообробне підприємство, зареєстроване в селі Тойкут Ковельського району.



Детальніше – у відео.







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