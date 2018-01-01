Боулінг для школярів та студентів за спеціальними тарифами*

Сучасна молодь полюбляє активно проводити час і частенько відвідує «George's club», що знаходиться в РЦ «Промінь» на 3-му поверсі.Саме тому, адміністрація клубу пропонує для активних молодих людей нові тарифи на популярну гру.Година гри у боулінг для школярів та студентів становить всього 70 грн. (з пн. по пт. з 10:00 до 16:00). Щоб скористатись спеціальним тарифом достатньо лише пред'явити студентський або учнівський квиток.Окрім того, щоп’ятниці о 21:00 стартує проект «SELFIE FRIDAY» з кращими ді-джеями та МС нашого міста.Найспритніші користувачі соцмереж отримають подарунки від закладу.Забронювати доріжку можна за номером: +380 ️‌‎(50) 490 77 14.