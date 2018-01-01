Боулінг для школярів та студентів за спеціальними тарифами*
Сьогодні, 18:49
Сучасна молодь полюбляє активно проводити час і частенько відвідує «George's club», що знаходиться в РЦ «Промінь» на 3-му поверсі.
Саме тому, адміністрація клубу пропонує для активних молодих людей нові тарифи на популярну гру.
Година гри у боулінг для школярів та студентів становить всього 70 грн. (з пн. по пт. з 10:00 до 16:00). Щоб скористатись спеціальним тарифом достатньо лише пред'явити студентський або учнівський квиток.
Окрім того, щоп’ятниці о 21:00 стартує проект «SELFIE FRIDAY» з кращими ді-джеями та МС нашого міста.
Найспритніші користувачі соцмереж отримають подарунки від закладу.
Забронювати доріжку можна за номером: +380 ️(50) 490 77 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Саме тому, адміністрація клубу пропонує для активних молодих людей нові тарифи на популярну гру.
Година гри у боулінг для школярів та студентів становить всього 70 грн. (з пн. по пт. з 10:00 до 16:00). Щоб скористатись спеціальним тарифом достатньо лише пред'явити студентський або учнівський квиток.
Окрім того, щоп’ятниці о 21:00 стартує проект «SELFIE FRIDAY» з кращими ді-джеями та МС нашого міста.
Найспритніші користувачі соцмереж отримають подарунки від закладу.
Забронювати доріжку можна за номером: +380 ️(50) 490 77 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На трасах Волині розмітку наносять по-новому. ФОТО
Сьогодні, 19:16
Де у Луцьку не буде світла 6 вересня
Сьогодні, 19:00
Боулінг для школярів та студентів за спеціальними тарифами*
Сьогодні, 18:49
Кабмін підняв ціни на горілку, вино і коньяк
Сьогодні, 18:37
У Луцьку через ремонт обмежать рух перехрестям
Сьогодні, 18:30