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Боулінг для школярів та студентів за спеціальними тарифами*

Боулінг для школярів та студентів за спеціальними тарифами*
Сучасна молодь полюбляє активно проводити час і частенько відвідує «George's club», що знаходиться в РЦ «Промінь» на 3-му поверсі.

Саме тому, адміністрація клубу пропонує для активних молодих людей нові тарифи на популярну гру.

Година гри у боулінг для школярів та студентів становить всього 70 грн. (з пн. по пт. з 10:00 до 16:00). Щоб скористатись спеціальним тарифом достатньо лише пред'явити студентський або учнівський квиток.

Окрім того, щоп’ятниці о 21:00 стартує проект «SELFIE FRIDAY» з кращими ді-джеями та МС нашого міста.

Найспритніші користувачі соцмереж отримають подарунки від закладу.
Забронювати доріжку можна за номером: +380 ️‌‎(50) 490 77 14.

Боулінг для школярів та студентів за спеціальними тарифами*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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