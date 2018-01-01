У місті на Волині влаштують гастрономічний фестиваль





Захід відбудеться 16 вересня о 12:00.



Усі охочі зможуть скуштувати різноманітні смаколики від місцевих виробників, а також від гостей з інших міст України.



Фестиваль їжі відбудеться у парку "Слов'янський".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відбудеться фестиваль "Смаковиця по-володимирськи".Захід відбудеться 16 вересня о 12:00.Усі охочі зможуть скуштувати різноманітні смаколики від місцевих виробників, а також від гостей з інших міст України.Фестиваль їжі відбудеться у парку "Слов'янський".

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