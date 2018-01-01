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У місті на Волині влаштують гастрономічний фестиваль

У місті на Волині влаштують гастрономічний фестиваль
У Володимирі-Волинському відбудеться фестиваль "Смаковиця по-володимирськи".

Захід відбудеться 16 вересня о 12:00.

Усі охочі зможуть скуштувати різноманітні смаколики від місцевих виробників, а також від гостей з інших міст України.

Фестиваль їжі відбудеться у парку "Слов'янський".

У місті на Волині влаштують гастрономічний фестиваль
У місті на Волині влаштують гастрономічний фестиваль
У місті на Волині влаштують гастрономічний фестиваль

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Теги: їжа, фестиваль
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