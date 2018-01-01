У місті на Волині влаштують гастрономічний фестиваль
Сьогодні, 13:55
У Володимирі-Волинському відбудеться фестиваль "Смаковиця по-володимирськи".
Захід відбудеться 16 вересня о 12:00.
Усі охочі зможуть скуштувати різноманітні смаколики від місцевих виробників, а також від гостей з інших міст України.
Фестиваль їжі відбудеться у парку "Слов'янський".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід відбудеться 16 вересня о 12:00.
Усі охочі зможуть скуштувати різноманітні смаколики від місцевих виробників, а також від гостей з інших міст України.
Фестиваль їжі відбудеться у парку "Слов'янський".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині влаштують гастрономічний фестиваль
Сьогодні, 13:55
За гроші Світового банку на Волині відремонтують 10 амбулаторій
Сьогодні, 13:39
Круті пропозиції для студентів від кінотеатру Premier City*
Сьогодні, 13:28
Волинянам, які боргують за «комуналку», знімуть субсидії
Сьогодні, 13:11