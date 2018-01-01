вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Взяв магнітолу та каністру: на Волині чоловік обікрав автівку

Взяв магнітолу та каністру: на Волині чоловік обікрав автівку
У Нововолинську чоловік обікрав автомобіль. Через деякий час його затримали правоохоронці.

Про це пише БУГ.

Як розповів керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, чоловік залишив припаркований автомобіль поблизу заправки «Марс» та пішов на центральний ринок. Коли повертався, то помітив, що в автомобілі хтось сидить.

Інцидент трапився 6 вересня.

Злочинця, в якого є ще три епізоди крадіжок, затримали по «гарячих слідах».

Невідомий виявився грабіжником, який прихопив магнітолу та каністру з 5 літрами і втік.

Потерпілий одразу зателефонував до поліції. Злочинця оперативно затримали правоохоронці.

Грабіжник – раніше судимий мешканець Нововолинська.

Наступного дня, 7 вересня, в поліцію прийшов чоловік, якого пограбували, та просив відпустити злочинця та не реєструвати повідомлення про кримінальне правопорушення. Та йому пояснили, що це неможливо, бо особа вчинила злочин, а окрім цього має ще три епізоди по крадіжках.

Одна справа вже направлена на розгляд судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, поліція, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Значне подорожчання і абонплата: якими будуть нові тарифи на комуналку в Україні
Сьогодні, 15:24
Взяв магнітолу та каністру: на Волині чоловік обікрав автівку
Сьогодні, 15:19
У Луцьку облаштовують світлофор на аварійному перехресті
Сьогодні, 15:15
Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»
Сьогодні, 15:15
У притулку підліток зґвалтував 8-річного хлопчика
Сьогодні, 15:06
Схожі новини
Школяра з Нововолинська взяли під домашній арешт за грабежі та крадіжки Школяра з Нововолинська взяли під домашній арешт за грабежі та крадіжки
30 серпень, 22:54
Крадій з дитям «обчистив» пасажирів маршрутки у Нововолинську Крадій з дитям «обчистив» пасажирів маршрутки у Нововолинську
27 серпень, 11:15
У Нововолинську пограбували жінку У Нововолинську пограбували жінку
23 серпень, 13:57
По гарячих слідах: у Луцьку затримали крадія. ФОТО По гарячих слідах: у Луцьку затримали крадія. ФОТО
16 серпень, 09:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Значне подорожчання і абонплата: якими будуть нові тарифи на комуналку в Україні
Сьогодні, 15:24
 0
Взяв магнітолу та каністру: на Волині чоловік обікрав автівку
Сьогодні, 15:19
 0
У Луцьку облаштовують світлофор на аварійному перехресті
Сьогодні, 15:15
 0
Лесине слово крізь віки: у Луцьку стартував фестиваль «Лісова пісня»
Сьогодні, 15:15
 0
У притулку підліток зґвалтував 8-річного хлопчика
Сьогодні, 15:06
 0
Медіа
відео
1/8