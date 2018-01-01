Взяв магнітолу та каністру: на Волині чоловік обікрав автівку





Про це пише



Як розповів керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, чоловік залишив припаркований автомобіль поблизу заправки «Марс» та пішов на центральний ринок. Коли повертався, то помітив, що в автомобілі хтось сидить.



Інцидент трапився 6 вересня.



Злочинця, в якого є ще три епізоди крадіжок, затримали по «гарячих слідах».



Невідомий виявився грабіжником, який прихопив магнітолу та каністру з 5 літрами і втік.



Потерпілий одразу зателефонував до поліції. Злочинця оперативно затримали правоохоронці.



Грабіжник – раніше судимий мешканець Нововолинська.



Наступного дня, 7 вересня, в поліцію прийшов чоловік, якого пограбували, та просив відпустити злочинця та не реєструвати повідомлення про кримінальне правопорушення. Та йому пояснили, що це неможливо, бо особа вчинила злочин, а окрім цього має ще три епізоди по крадіжках.



Одна справа вже направлена на розгляд судом.

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