9 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 9 вересня святкує день народження журналістка Оксана Бубенщикова (на фото).
Також особисте свято відзначають директор Волинської філії НДІ «Проектреконструкція» Анатолій Доротій, журналіст Сергій Орлов.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Анфіса та Сава.
9 вересня - Всесвітній день краси (свято було засноване саме цього дня у 1995 році Міжнародним комітетом естетики і косметології CIDESCO).
ВолиньPost вітає іменинників цього дня. Бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також особисте свято відзначають директор Волинської філії НДІ «Проектреконструкція» Анатолій Доротій, журналіст Сергій Орлов.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Анфіса та Сава.
9 вересня - Всесвітній день краси (свято було засноване саме цього дня у 1995 році Міжнародним комітетом естетики і косметології CIDESCO).
ВолиньPost вітає іменинників цього дня. Бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відома луцька режисерка вийшла заміж
Сьогодні, 00:27
9 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Волинь» розгромно поступилася львів'янам
08 вересень, 23:08
У Луцьку перекриють центр міста
08 вересень, 22:12
«Симфонія мого міста»: у центрі Луцька грали камерну музику. ФОТО
08 вересень, 21:25