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Порошенко призначив чотирьох суддів на Волині

Порошенко призначив чотирьох суддів на Волині
Президент України Петро Порошенко призначив чотирьох суддів у місцеві загальні суди Волинської області.

Про це йдеться у його Указі від 7 вересня.

Зокрема на посаду судді Локачинського районного суду Волинської області призначена Тетяна Кідиба, судді Луцького міськрайонного суду - Людмила Присяжнюк, судді Ратнівського районного суду - Оксана Свистун, судді Турійського районного суду - Роман Тітівалов.

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Теги: судді, Волинь, Петро Порошенко
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