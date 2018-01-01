Порошенко призначив чотирьох суддів на Волині





Про це йдеться у його Указі від 7 вересня.



Зокрема на посаду судді Локачинського районного суду Волинської області призначена Тетяна Кідиба, судді Луцького міськрайонного суду - Людмила Присяжнюк, судді Ратнівського районного суду - Оксана Свистун, судді Турійського районного суду - Роман Тітівалов.

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