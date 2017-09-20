Рекордний «улов»: у районі на Волині масово збирають гриби. ФОТО
Сьогодні, 05:27
У Маневицькому районі цьогоріч рясно вродило грибів, тож любителі тихого полювання, "озброєні" кошиками, повертаються із лісу із непоганим "уловом".
Дрібні дощі подекуди ще поливають Маневиччину і затяті грибники знову вирушили на тихе полювання територією району, - пише Район. Маневичі.
Переважно такі «прогулянки» маневичани роблять зранку та повертаються не з пустими руками. Грибники повертаються додому із повними кошиками добра, а опісля діляться світлинами дарів лісу як своїми «трофеями» у соціальній мережі Facebook.
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Дрібні дощі подекуди ще поливають Маневиччину і затяті грибники знову вирушили на тихе полювання територією району, - пише Район. Маневичі.
Переважно такі «прогулянки» маневичани роблять зранку та повертаються не з пустими руками. Грибники повертаються додому із повними кошиками добра, а опісля діляться світлинами дарів лісу як своїми «трофеями» у соціальній мережі Facebook.
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