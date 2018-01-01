Мешканці села на Волині тимчасово сидітимуть без газу
Сьогодні, 18:15
У селі Довгоноси Ковельського району тимчасово припинять постачання газу.
Про це повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".
ПАТ "Волиньгаз" повідомляє своїх клієнтів, що з 12 до 13 вересня, у зв`язку з ремонтом в населеному пункті Ковельського району Волинської області буде тимчасово призупинено газопостачання.
Так, у зв'язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільній системі, в мешканців с. Довгоноси Ковельського району з 12 вересня о 10:0 до 13 вересня 15:00 тимчасово не буде газопостачання на таких вулицях населеного пункту:
- вул.Лісова
- вул. 40-чя Перемоги
- вул.Мічуріна
- вул.І.Франка
У разі дострокового завершення робіт повторний пуск газу розпочнеться раніше.
Відновлення газопостачання відбудеться 13 вересня 2018 року з 15:00 год, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Пуск газу в будинки буде проводитися за умови присутності господарів або їх представників (повнолітніх членів сім’ї) та відсутності порушень правил безпеки систем газопостачання.
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Про це повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".
ПАТ "Волиньгаз" повідомляє своїх клієнтів, що з 12 до 13 вересня, у зв`язку з ремонтом в населеному пункті Ковельського району Волинської області буде тимчасово призупинено газопостачання.
Так, у зв'язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільній системі, в мешканців с. Довгоноси Ковельського району з 12 вересня о 10:0 до 13 вересня 15:00 тимчасово не буде газопостачання на таких вулицях населеного пункту:
- вул.Лісова
- вул. 40-чя Перемоги
- вул.Мічуріна
- вул.І.Франка
У разі дострокового завершення робіт повторний пуск газу розпочнеться раніше.
Відновлення газопостачання відбудеться 13 вересня 2018 року з 15:00 год, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Пуск газу в будинки буде проводитися за умови присутності господарів або їх представників (повнолітніх членів сім’ї) та відсутності порушень правил безпеки систем газопостачання.
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