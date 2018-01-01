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Мешканці села на Волині тимчасово сидітимуть без газу

Мешканці села на Волині тимчасово сидітимуть без газу
У селі Довгоноси Ковельського району тимчасово припинять постачання газу.

Про це повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".

ПАТ "Волиньгаз" повідомляє своїх клієнтів, що з 12 до 13 вересня, у зв`язку з ремонтом в населеному пункті Ковельського району Волинської області буде тимчасово призупинено газопостачання.

Так, у зв'язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільній системі, в мешканців с. Довгоноси Ковельського району з 12 вересня о 10:0 до 13 вересня 15:00 тимчасово не буде газопостачання на таких вулицях населеного пункту:

- вул.Лісова

- вул. 40-чя Перемоги

- вул.Мічуріна

- вул.І.Франка

У разі дострокового завершення робіт повторний пуск газу розпочнеться раніше.

Відновлення газопостачання відбудеться 13 вересня 2018 року з 15:00 год, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Пуск газу в будинки буде проводитися за умови присутності господарів або їх представників (повнолітніх членів сім’ї) та відсутності порушень правил безпеки систем газопостачання.

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Теги: газ, ремонт
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