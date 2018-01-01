Мешканці села на Волині тимчасово сидітимуть без газу

У селі Довгоноси Ковельського району тимчасово припинять постачання газу.Про це повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".ПАТ "Волиньгаз" повідомляє своїх клієнтів, що з 12 до 13 вересня, у зв`язку з ремонтом в населеному пункті Ковельського району Волинської області буде тимчасово призупинено газопостачання.Так, у зв'язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільній системі, в мешканців с. Довгоноси Ковельського району з 12 вересня о 10:0 до 13 вересня 15:00 тимчасово не буде газопостачання на таких вулицях населеного пункту:- вул.Лісова- вул. 40-чя Перемоги- вул.Мічуріна- вул.І.ФранкаУ разі дострокового завершення робіт повторний пуск газу розпочнеться раніше.Відновлення газопостачання відбудеться 13 вересня 2018 року з 15:00 год, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.Пуск газу в будинки буде проводитися за умови присутності господарів або їх представників (повнолітніх членів сім’ї) та відсутності порушень правил безпеки систем газопостачання.