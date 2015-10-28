У Ковелі зменшилася кількість виборців
Сьогодні, 17:05
У відділі ведення Державного реєстру виборців Ковеля підрахували, що за десяток років у місті поменшало виборців на 10 відсотків.
Про це пише Про Ковель.
«З моменту створення відділу – це буквально 10 років пройшло, в нас виборців стало на 10 відсотків менше. Приблизно з такою тенденцією до чергових виборів у нас буде менше п’ятдесяти тисяч виборців», - поінформував на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові головний спеціаліст відділу Віктор Пилипчук.
Пилипчук також зауважив, що протягом вищезазначеного періоду в Ковелі зменшилася кількість виборців більше, ніж на 4 тисячі людей.
Тут чи не головною причиною такого спаду чисельності населення називають демографічну ситуацію.
Нагадаємо, що найближчі вибори в Україні мають відбутися у 2019 році. Зокрема, чергові вибори Президента України – 31 березня, а парламентські – 27 жовтня цього ж року.
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Про це пише Про Ковель.
«З моменту створення відділу – це буквально 10 років пройшло, в нас виборців стало на 10 відсотків менше. Приблизно з такою тенденцією до чергових виборів у нас буде менше п’ятдесяти тисяч виборців», - поінформував на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові головний спеціаліст відділу Віктор Пилипчук.
Пилипчук також зауважив, що протягом вищезазначеного періоду в Ковелі зменшилася кількість виборців більше, ніж на 4 тисячі людей.
Тут чи не головною причиною такого спаду чисельності населення називають демографічну ситуацію.
Нагадаємо, що найближчі вибори в Україні мають відбутися у 2019 році. Зокрема, чергові вибори Президента України – 31 березня, а парламентські – 27 жовтня цього ж року.
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