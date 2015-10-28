У Ковелі зменшилася кількість виборців





Про це пише



«З моменту створення відділу – це буквально 10 років пройшло, в нас виборців стало на 10 відсотків менше. Приблизно з такою тенденцією до чергових виборів у нас буде менше п’ятдесяти тисяч виборців», - поінформував на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові головний спеціаліст відділу Віктор Пилипчук.



Пилипчук також зауважив, що протягом вищезазначеного періоду в Ковелі зменшилася кількість виборців більше, ніж на 4 тисячі людей.



Тут чи не головною причиною такого спаду чисельності населення називають демографічну ситуацію.



Нагадаємо, що найближчі вибори в Україні мають відбутися у 2019 році. Зокрема, чергові вибори Президента України – 31 березня, а парламентські – 27 жовтня цього ж року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У відділі ведення Державного реєстру виборців Ковеля підрахували, що за десяток років у місті поменшало виборців на 10 відсотків.Про це пише Про Ковель «З моменту створення відділу – це буквально 10 років пройшло, в нас виборців стало на 10 відсотків менше. Приблизно з такою тенденцією до чергових виборів у нас буде менше п’ятдесяти тисяч виборців», - поінформував на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові головний спеціаліст відділуПилипчук також зауважив, що протягом вищезазначеного періоду в Ковелі зменшилася кількість виборців більше, ніж на 4 тисячі людей.Тут чи не головною причиною такого спаду чисельності населення називають демографічну ситуацію.Нагадаємо, що найближчі вибори в Україні мають відбутися у 2019 році. Зокрема, чергові вибори Президента України – 31 березня, а парламентські – 27 жовтня цього ж року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію