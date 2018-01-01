У Луцьку біля РАЦСу влаштували свято для дітей. ФОТО

9 вересня, у День народження міста Луцька, управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організувало чудове свято «Я – лучанин, я - лучанка».Упродовж дня площа Героїв Майдану перетворилася на дитяче містечко наповнене цікавими розвагами, - повідомили на сайті луцької мерії.Майстер-класи, художній пленер, інтерактиви та розваги, цікаві вікторини, розважальна анімаційна програма, батут, танцювальний флешмоб, бульбашкова дискотека згуртували навколо себе маленьких лучан.Особливу увагу дітей та їх батьків привернули дитячі розвиваючі студії, презентуючи свою роботу.Нині усі діти захоплюються конструктором LEGO і на нашому святі дітей-легоманів чекала молода команда науково-технічної студії "Robocamp". За допомогою платформи LEGO Education усі мали нагоду реалізовувати власні ідеї у реальному часі та спробувати себе в якості юних дослідників, інженерів, математиків.Різномаїття майстер-класів від працівників управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та представників Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів захоплювали дітей своє увагою.Особливо яскраво пройшов танцювальний флешмоб від хореографа Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Діти та їх мами активно долучалися до танцю.Усміхнені дитячі личка доповнила веселими та яскравими образами, майстер з бодіарту, вчитель образотворчого мистецтва закладу загальної середньої освіти № 15,Також на фестивалі було проведено конкурс малюнку на асфальті «Моя домівка-Луцьк». На завершення свята дітей чекала бульбашкова дискотека.