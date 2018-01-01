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На Волині хочуть перекроїти 6 районів

На Волині хочуть перекроїти 6 районів
На Волині шість районів змінять свої межі. Причина - деякі села забажали приєднатися до об’єднаних територіальних громад інших районів.

Про це йшлося під час наради в Центрі місцевого самоврядування, - пише інтернет-видання Волинь24.

Зокрема, Тоболи і Нові Червища хочуть в Приліснеську ОТГ, тобто з Камінь-Каширського району в Маневицький. Звірів та Дерно, що нині Ківерцівського, можуть приєднатися до Липинської ОТГ Луцького району. А Старовижіські села Секунь та Буцин хочу існувати разом із Дубівською громадою Ковельського району.

Загалом 11 сільських рад хочуть приєднатися до вже створених ОТГ.

Зазначимо, що рішення не є остаточними. Це останні пропозиції, які центр місцевого самоврядування виніс на обговорення.

На разі добровільна децентралізація - на етапі об’єднання сільських рад. Тут діють лише декілька правил. Зокрема, громада має об’єднувати не менше п’яти тисяч мешканців, а ще бути фінансово спроможною.

«Громада-середнячок по фінансових показниках з доходами на одного жителя - півтори тисячі гривень. У нас таких громад - більшість. Тільки 10 громад з 40-ка мають більше власних доходів на одного жителя», - розповів експерт з фінансів Центру місцевого самоврядування Анатолій Матвіюк.

Коли сільради хочуть приєднатися до вже утвореної ОТГ, тоді вступає в силу - перспективний план. Згідно з ним ОТГ не може існувати на окремих територіях - має мати спільні межі.

На Волині є декілька проблемних населених пунктів, де мешканці хочуть приєднатися до громади, з якою не межують.

Зокрема, Грибовицька сільська рада не хоче співіснувати з Нововолинськом, у такий спосіб відрізаючи селище Благодатне, яке юридично є мікрорайоном шахтарського міста.

Загалом на Волині із 74 запланованих ОТГ створено 50.

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Теги: децентралізація, ОТГ
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