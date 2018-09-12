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Загиблому волинському воїну хочуть присвоїти почесні звання

Загиблому волинському воїну хочуть присвоїти почесні звання
Почесними міськими відзнаками хочуть нагородити загиблого на війні мешканця Володимира-Волинського Василя Крищука.

Відповідний проект рішення сесії опублікували на офіційному сайті міськради, – повідомляє ВолиньUA.

Старшого солдата 14-ої бригади Василя Крищука пропонують нагородити відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїти звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».

Нагадаємо, волинянин, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Василь Крищук загинув від пострілу в серце - ворожа куля пройшла під бронежилетом.

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Теги: Василь Крищук, АТО, смерть
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