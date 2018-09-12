Загиблому волинському воїну хочуть присвоїти почесні звання
Сьогодні, 11:51
Почесними міськими відзнаками хочуть нагородити загиблого на війні мешканця Володимира-Волинського Василя Крищука.
Відповідний проект рішення сесії опублікували на офіційному сайті міськради, – повідомляє ВолиньUA.
Старшого солдата 14-ої бригади Василя Крищука пропонують нагородити відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїти звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».
Нагадаємо, волинянин, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Василь Крищук загинув від пострілу в серце - ворожа куля пройшла під бронежилетом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Загиблого на Сході волинянина провели в останню путь. ФОТО
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Відповідний проект рішення сесії опублікували на офіційному сайті міськради, – повідомляє ВолиньUA.
Старшого солдата 14-ої бригади Василя Крищука пропонують нагородити відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїти звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».
Нагадаємо, волинянин, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Василь Крищук загинув від пострілу в серце - ворожа куля пройшла під бронежилетом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Загиблого на Сході волинянина провели в останню путь. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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