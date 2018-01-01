У Луцьку – жахлива аварія. ФОТО

У Луцьку на Карпенка-Карого зіштовхнулись два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждало декілька людей.Учасники ДТП – Жигулі та Таврія.За інформацією очевидців, серед потерпілих - двоє чоловіків, жінка та маленька дитина. Серед них – один водій. Усіх забрала швидка. Водія госпіталізували.На місці події працюють три екіпажі швидкої медичної допомоги та патрульні поліцейські.За попередньою інформацією, водій Жигулі, повертаючи з лівої смуги, невчасно включив лівий поворот (або ж він пізно спрацював). Водій Таврії не встиг зреагувати та протаранив Жигулі.Пасажири Жигулі – жінка та дитина – госпіталізовані. Серйозних травм немає.У інших двох постраждалих серйозних травм також немає.Деталі – згодом.