У Луцьку – жахлива аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:08
У Луцьку на Карпенка-Карого зіштовхнулись два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждало декілька людей.
Учасники ДТП – Жигулі та Таврія.
За інформацією очевидців, серед потерпілих - двоє чоловіків, жінка та маленька дитина. Серед них – один водій. Усіх забрала швидка. Водія госпіталізували.
На місці події працюють три екіпажі швидкої медичної допомоги та патрульні поліцейські.
За попередньою інформацією, водій Жигулі, повертаючи з лівої смуги, невчасно включив лівий поворот (або ж він пізно спрацював). Водій Таврії не встиг зреагувати та протаранив Жигулі.
Пасажири Жигулі – жінка та дитина – госпіталізовані. Серйозних травм немає.
У інших двох постраждалих серйозних травм також немає.
Деталі – згодом.
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Учасники ДТП – Жигулі та Таврія.
За інформацією очевидців, серед потерпілих - двоє чоловіків, жінка та маленька дитина. Серед них – один водій. Усіх забрала швидка. Водія госпіталізували.
На місці події працюють три екіпажі швидкої медичної допомоги та патрульні поліцейські.
За попередньою інформацією, водій Жигулі, повертаючи з лівої смуги, невчасно включив лівий поворот (або ж він пізно спрацював). Водій Таврії не встиг зреагувати та протаранив Жигулі.
Пасажири Жигулі – жінка та дитина – госпіталізовані. Серйозних травм немає.
У інших двох постраждалих серйозних травм також немає.
Деталі – згодом.
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