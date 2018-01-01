У Києві таксист влетів у зупинку: постраждало двоє жінок. ФОТО





Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає



«Подія трапилася близько 20-ї вечора в Оболонському районі столиці. До поліції зателефонував один із свідків аварії на вулиці Маршала Тимошенка. За адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.



Правоохоронці встановили, що таксист, перебуваючи за кермом «Нісана», не впорався з керуванням і врізався у зупинку громадського транспорту. На щастя, високий бордюр зупинив транспортний засіб. Однак двоє жінок отримали тілесні ушкодження: за попередньою інформацією лікарів, в однієї потерпілої травма руки, в іншої - закрита черепно-мозкова травма», – йдеться в повідомленні. З водієм іномарки спілкувалися слідчі.



Правоохоронці підозрюють, що чоловік перебував за кермом, імовірно, будучи під дією наркотичних речовин, тож таксиста доставляють до лікаря-нарколога для встановлення алкогольного або наркотичного сп‘яніння.



Поліцейські працюють на місці події, опитують свідків, встановлюють обставини і механізм автопригоди. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Оболоні таксист не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП двоє жінок отримали тілесні ушкодження, їм надали медичну допомогу.Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНІАН «Подія трапилася близько 20-ї вечора в Оболонському районі столиці. До поліції зателефонував один із свідків аварії на вулиці Маршала Тимошенка. За адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.Правоохоронці встановили, що таксист, перебуваючи за кермом «Нісана», не впорався з керуванням і врізався у зупинку громадського транспорту. На щастя, високий бордюр зупинив транспортний засіб. Однак двоє жінок отримали тілесні ушкодження: за попередньою інформацією лікарів, в однієї потерпілої травма руки, в іншої - закрита черепно-мозкова травма», – йдеться в повідомленні. З водієм іномарки спілкувалися слідчі.Правоохоронці підозрюють, що чоловік перебував за кермом, імовірно, будучи під дією наркотичних речовин, тож таксиста доставляють до лікаря-нарколога для встановлення алкогольного або наркотичного сп‘яніння.Поліцейські працюють на місці події, опитують свідків, встановлюють обставини і механізм автопригоди. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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