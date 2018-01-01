Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:24
Початок осені в Україні видався на диво м'яким і теплим. Не став винятком і Луцьк - попри те, що вже минула середина вересня, сонце і досі розливає свої жовті теплі меди.
Перший місяць осені на Волині виявився сухим і без дощів, і хоч у повітрі ще не літає тонкий шовк павутини, погода нагадує типове бабине літо. Цікаво, що у давнину так називали весь вересень.
Хоча лучани й не поспішають переходити від футболок до теплішого одягу, під ногами вже шарудить пожовкле листя.
Часом пориви вітру вже зовсім не літні - потоки холодного повітря заввиграшки зривають сухе листя з гілок.
Однак лучани залюбки насолоджуюються теплими подихами вересня - гуляють у парках, які поступово вбираються в позолоту, годують качок у канавах та навіть просто вмостившись на лавочках, споглядають, можливо, останні теплі дні цього року.
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Перший місяць осені на Волині виявився сухим і без дощів, і хоч у повітрі ще не літає тонкий шовк павутини, погода нагадує типове бабине літо. Цікаво, що у давнину так називали весь вересень.
Хоча лучани й не поспішають переходити від футболок до теплішого одягу, під ногами вже шарудить пожовкле листя.
Часом пориви вітру вже зовсім не літні - потоки холодного повітря заввиграшки зривають сухе листя з гілок.
Однак лучани залюбки насолоджуюються теплими подихами вересня - гуляють у парках, які поступово вбираються в позолоту, годують качок у канавах та навіть просто вмостившись на лавочках, споглядають, можливо, останні теплі дні цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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