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Бабине літо у Луцьку. ФОТО

Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Початок осені в Україні видався на диво м'яким і теплим. Не став винятком і Луцьк - попри те, що вже минула середина вересня, сонце і досі розливає свої жовті теплі меди.

Перший місяць осені на Волині виявився сухим і без дощів, і хоч у повітрі ще не літає тонкий шовк павутини, погода нагадує типове бабине літо. Цікаво, що у давнину так називали весь вересень.

Хоча лучани й не поспішають переходити від футболок до теплішого одягу, під ногами вже шарудить пожовкле листя.
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО

Часом пориви вітру вже зовсім не літні - потоки холодного повітря заввиграшки зривають сухе листя з гілок.
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО

Однак лучани залюбки насолоджуюються теплими подихами вересня - гуляють у парках, які поступово вбираються в позолоту, годують качок у канавах та навіть просто вмостившись на лавочках, споглядають, можливо, останні теплі дні цього року.
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО
Бабине літо у Луцьку. ФОТО

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